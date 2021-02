La patente di Napoli

Dicono che… quanti hanno visto sfrecciare, ieri mattina, la chicchissima Mercedes nera, nel centro di Torino, tra via Botero e via Monte di Pietà, abbiano avuto un soprassalto: alla guida c’era davvero Osvaldo Napoli, il parlamentare del Pdl a cui poco tempo fa è stata ritirata la patente? A detta di alcuni politici che stavano passeggiando casualmente in zona si trattava proprio di lui: l’immarcescibile onorevole Macario. A cui comunque è stata restituita dopo trenta giorni di sospensione la patente.