Rivoluzione digitale

Le storiche emittenti televisive piemontesi sono agonizzanti. La rivoluzione digitale, così pomposamente definita dal Corecom al momento dello switch off,ha colpito duro. Il proliferare di canali inutili, la non copertura del segnale, i problemi con la sintonizzazione, la difficoltà di raccogliere pubblicità soprattutto in un momento di crisi, il congelamento dei contributi all’editoria da parte del Governo Monti, stanno mettendo in ginocchio le tv locali.

Telesubalpina è in fase di dismissione con i giornalisti e tecnici in cassa integrazione al 50%, a Telestudio c’è stato uno sciopero dei dipendenti, Videogruppo ha messo in “ferie forzate” i tecnici; più in generale, tutte le tv tagliano i costi e si svuotano di contenuti. Secondo il tavolo aperto dall’Assessore Porchietto sarebbero ben cinque le emittenti a rischio chiusura, con decine e decine di posti di lavoro.

Nel giro di poco tempo ci sarà quindi un drastico ridimensionamento dell’informazione locale. Così come ai pensionati hanno praticamente tolto i lavori pubblici, ai politici nostrani toglieranno uno dei pochi palcoscenici a disposizione: niente più rassegne stampa mattutine, talk-show per casalinghe all’ora del pranzo, approfondimenti serali per cittadini incazzati.

Ma le colpe sono proprio tutte esterne? Quando provo a fare zapping sulle tv lombarde, che sicuramente sono fatte con più mezzi e risorse, la differenza è netta: i commentatori sportivi sono più azzeccati, i tifosi più tifosi, i talk show politici hanno più verve, i tg sono confezionati meglio. Non è un caso che per un giornalista o personaggio televisivo piemontese spesso la promozione e la consacrazione si traducano in un passaggio a Telelombadia o 7Gold, più che in Rai o a Mediaset.

Forse è giunto il tempo per gli editori piemontesi di compiere delle scelte: o unire le forze per formare soggetto più grande e in grado di realizzare un salto di qualità, o pensare ad un altro tipo di tv, meno per massaie e pensionati. Fare una intelligente tv locale, che si specializzi su aluni temi e che presidi il territorio. Un bell’esempio di questo tipo si trova non lontano, sulle sponde del Lago Maggiore: Vco Azzurra Tv. Sintonizzarsi per credere.