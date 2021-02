Scioperi Gtt, a rimetterci sono gli utenti

Uno studio dimostra gli effetti delle proteste sindacali all'azienda di trasporto pubblico sulla vita (e le tasche) dei cittadini. Forme di protesta obsolete, danni certi per migliaia di euro

Scioperare costa. Il blocco dei trasporti pubblici incide sulle buste paga dei lavoratori, ma ancor più rappresenta un danno economico nient’affatto marginale per la città e i suoi abitanti. Lo dimostra uno studio realizzato da Luca Davico, docente di Sociologia dell’ambiente al Politecnico, che ha monitorato per un anno le azioni di protesta indette dalle varie organizzazioni sindacali dell’azienda di trasporto di Torino, cercando di valutarne gli effetti sulla mobilità urbana e l’incidenza sulle tasche dei cittadini.

Nel 2011 sono stati indetti in totale 12 giorni di sciopero dei mezzi Gtt (dei quali un giorno, il 6 maggio, è stato revocato all’ultimo minuto): 20 maggio, 8 e 30 giugno, 21 e 22 luglio, 6 e 26 settembre, 25 novembre, 5, 15 e 16 dicembre. Un quadro che presenta un alto tasso di conflittualità: «Credo, ma ammetto di non avere dati in proposito – spiega Davico - che si tratti una situazione fortemente anomala nel quadro locale e nazionale, poiché non mi pare che vi siano state altre categorie così conflittuali (a meno di situazioni specifiche, come ad esempio per aziende a rischio chiusura)».



Dal punto di vista dell’impatto sociale degli scioperi, occorre considerare che nel sistema di mobilità tipico di un’area metropolitana, un’astensione anche di sole 4-5 ore, di fatto, produce effetti analoghi a un blocco giornaliero (e ciò è tanto più vero nel caso di blocchi “a rotazione” tra tipologie diverse di mezzi: in una fascia oraria si ferma il metrò, in un’altra i bus, in un’altra ancora i treni). «Infatti se un pendolare o uno studente può partire col bus ma non rincasare (perché scatta lo sciopero) sarà comunque indotto a viaggiare in auto (potendo), in bici (potendo) o a restare a casa. L’effetto complessivo, in ogni caso, è quello di un rilevante aumento di traffico in tutta l’area urbana, come confermano i monitoraggi di 5T».



Davico e i suoi collaboratori hanno anche cercato di capire se e quali effetti si producano in termini di aggravio dell’inquinamento atmosferico, ma la faccenda risulta complessa, nel senso che intanto il traffico (come noto) incide non da solo sull’inquinamento, inoltre un aumento (così come una diminuzione) di traffico quasi sempre “spalma” i suoi effetti su più giornate (dipende, tra l’altro, anche dalle condizioni atmosferiche). «Abbiamo verificato i dati giornalieri dell’Arpa, ma da questi non è desumibile alcuna precisa connessione diretta tra sciopero dei mezzi pubblici e aumento degli inquinanti atmosferici; benché certamente, a logica, è evidente che il (certo) aumento del traffico complessivo non produca effetti benefici sull’ambiente».



Ciò che invece è quantificabile con un buon margine di precisione è il danno economico arrecato ai cittadini, in particolare agli abbonati Gtt. Gli 11 giorni di sciopero del 2011 corrispondono al 3,3% del totale dei giorni annui, al 4,8% di quelli feriali lavorativi, al 6% delle giornate scolastiche. «Da ciò è facile desumere come il complessivo danno economico – a tariffe 2011, pre aumenti dunque – sia quantificabile, ad esempio, un totale annuo pari quasi 16 euro per uno studente abbonato per l’intero periodo scolastico (cioè l'equivalente in euro dei giorni di abbonamento pagati, ma non sfruttati); a 9,50 euro per un adulto abbonato alla rete urbana, e fino a più di 35 euro per un abbonato a Formula».



A questo danno economico “diretto”, poi, per chi è obbligato ad usare la propria auto (non potendo né rimanere a casa né contare su passaggi altrui) si aggiunge evidentemente un ulteriore danno. Dalle tabelle ufficiali dell’Aci risulta che il costo complessivo – tra carburante, gomme, riparazioni ecc. – facendo una media tra tanti modelli di autovetture, si aggirava nel 2011 attorno a 40-50 centesimi al chilometro. Da ciò si può stimare che un tipico spostamento urbano andata-ritorno in una città come Torino (pari a circa una decina di chilometri) costa circa 4-5 euro; per cui il danno economico complessivamente arrecato nel 2011 dal fatto di dover usare l’automobile per 11 giorni, non potendo viaggiare coi mezzi pubblici, può arrivare attorno ai 50 euro annui. Tali cifre, ovviamente salgono per chi abita nella prima cintura a circa 100 euro e per chi si muove dalla seconda cintura a circa 200 euro.



In sintesi, considerando che gli abbonati a Gtt sono circa 30.000 e quelli a Formula circa 100.000, nel 2011 il danno complessivo per l’insieme degli utenti abbonati è stato, al minimo, di parecchie centinaia di migliaia di euro. (Stime più precise non sono possibili giacché non è semplice avere i dati sulla reale quantità di abbonati a Formula che gravitano quotidianamente sull’area torinese servendosi di mezzi GTT, anziché ad esempio di Trenitalia). Non va poi dimenticato il danno prodotto ai restanti cittadini (non abbonati Gtt), i quali subiscono nei giorni di sciopero dei mezzi pubblici un ulteriore aggravio del già pesante fardello (economico, oltre che evidentemente di peggiore qualità della vita ) dovuto alle ore perse quotidianamente imbottigliati nel traffico.



Conclude il prof. Davico: «Credo che – senza voler aprire alcuna polemica sul sacro principio del diritto di sciopero – occorrerebbe forse riflettere oggi con maggiore senso di responsabilità, poiché evidentemente nel settore pubblico – a differenza di quanto avviene nel comparto privato, in cui lo sciopero tendenzialmente la controparte imprenditoriale – si finisce per penalizzare unicamente i cittadini utenti (e gli abbonati in modo particolare); i quali, per giunta, quasi mai vengono edotti circa le ragioni della lotta in nome della quale vengono lasciati a piedi». Forse sarebbe ora di ripensare criticamente a forme di protesta più creative: «ad esempio, nel caso specifico, perché non indire scioperi dei controllori? L’azienda ne avrebbe un danno (in termini di minori entrate dalle vendite dei biglietti singoli), i cittadini passeggeri no, e si farebbe persino una sorta di spot promozionale al servizio pubblico».