Sondaggi mandrogni

Dicono che… anche nel Pdl alessandrino ormai diano per persa la partita comunale. La sensazione diffusa in città ha trovato conferma nella stima su tre sondaggi finora disponibili realizzata da Alessandria Oggi. La popolarità di Piercarlo Fabbio sta precipitando (al momento è al 28%), a vantaggio della candidata del centrosinistra Rita Rossa (attestata al 36%). Modeste le previsioni per l’esponente leghista Roberto Sarti (9%). Tra i partiti il Pdl dimezza il proprio serbatoio elettorale.