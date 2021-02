Bond Fiat, per le agenzie quasi spazzatura

Il Lingotto studia l’emissione di obbligazioni per 500 milioni. Ma per Moody’s, S&P’s e Fitch è un’operazione dalla solidità molto incerta. Impegnate le principali banche. La parola al mercato

Fiat, attraverso la sua controllata Fiat Finance and Trade, ha aperto i book per la raccolta ordini del suo nuovo bond a 5 anni, per il quale è stato indicato un rendimento iniziale (whisper) in area 7%, dicono a Reuters fonti vicine all’operazione. «Per il momento il whisper del bond, che ha scadenza 2017, è in area 7%» dice un operatore. «L’ammontare è per ora indicato come “benchmark”, cioè di almeno 500 milioni, poi vedremo come va la domanda», riferisce un’altra fonte. Le banche a guida dell’operazione sono Barclays, Banca Imi, Credit Agricole, Commerzbank, Unicredit, Natixis e Goldman Sachs. Ma rating dell’emittente è stato fissato in “Ba2” per Moody’s e “BB” per S&P’s e Fitch, ovvero titoli dalla “solidità incerta molto sensibile alle circostanze avverse”.

«Si tratta di un deal in linea con il mercato - è il primo commento di una banca esterna al sindacato -. C’è molta liquidità in giro e penso che, nonostante il rating junk, vedrà molta domanda». Fiat ha sul mercato un’emissione con scadenza 2016 che quota stamane con un rendimento del 6,30% e una con scadenza 2018 che rende il 7,31%. «Il bond di oggi con scadenza 2017 sta giusto nel mezzo», commenta un dealer.