La ricreazione è finita, niente Giochi seniores

A un passo dalla capitolazione i World Master Games del 2013. Gruppo Pd irremovibile, mentre il sindaco cerca una disperata mediazione. E Gallo rischia di uscirne con le ossa rotte

Non è più tempo di giocare. I World Master Games del 2013, una sorta di Olimpiade over 35, sono a un passo dal capitolare. Il gruppo del Partito democratico in Comune ieri lo ha detto chiaro e tondo al sindaco Piero Fassino, alla ricerca di una mediazione sul tema. Non siamo interessati.

A capitanare la resistenza Gianni Ventura, ex funzionario del settore Sport di Palazzo Civico, che dalla sua si è portato la maggioranza dei colleghi di partito. Alla fine anche il primo cittadino ha dovuto desistere: “Ho capito che questa delibera così com’è non passerebbe” e si è preso ancora una settimana di tempo per verificare la possibilità di ridurre i 2 milioni di budget che il Comune dovrebbe sborsare, secondo gli accordi con la Regione Piemonte.

Una missione disperata, tanto che i più danno ormai per certo un passo indietro di Torino. Una scelta che mette in pericolo la manifestazione nel suo complesso, anche se sono proprio alcuni consiglieri democratici a rimarcare che “si tratta di impegni assunti dalla Regione, non certo da noi”. Di certo lo stop alla manifestazione rappresenterebbe anche un monito, se non qualcosa di più, all’assessore allo Sport della Città, Stefano Gallo, sempre più osservato speciale di ex funzionari ed ex assessori, tutt’altro che accondiscendenti con il nuovo arrivato.