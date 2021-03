Ressa di “raccomandati” all’Agenzia

Politici riciclati e professionisti in corsa per un incarico da controllore dei servizi pubblici. I più si affidano ai partiti, altri esibiscono sponsor illustri (da Giorgio Re a Stefano Rodotà)

Sono 31 gli aspiranti nuovi amministratori dell’Agenzia per i servizi pubblici, società di emanazione del Comune di Torino, che si occupa del controllo e del monitoraggio dei servizi erogati dalle partecipate di Palazzo Civico. Cinque i posti in palio. Il bando, pubblicato una seconda volta dopo le modifiche al regolamento ispirate dalla strana coppia Michele Curto (Sel) - Alberto Musy (Udc), si è chiuso ieri. Poche le sorprese. Per i candidati anche la possibilità, in stile anglosassone, di essere raccomandati da aziende, studi, società o anche privati cittadini. Questa volta, dunque, non ci saranno solo i partiti a tifare per l’uno o l’altro aspirante amministratore.

Nell’elenco non compare più l’ex consigliere comunale e segretario provinciale del Pd Gioacchino Cuntrò, per molto tempo presidente in pectore. Resta in corsa, invece, Lorenzo Gentile, fortemente sponsorizzato dal capogruppo democratico Stefano Lo Russo. Sinistra Ecologia e Libertà punta sull’ex consigliere comunale del Pdci Vincenzo Cugusi, mentre i Moderati hanno messo in campo addirittura la famiglia Cifarelli, con papà Mario e il figlio Giorgio, entrambi con un passato in Forza Italia (sostenitori dell'attuale assessore regionale Michele Coppola, al pari dell'avvocatessa Maria Ciaramella), Pdl e una fuitina nel Fli. Le consigliere d’amministrazione uscenti, Susanna Fucini (area Bindi del Pd) e Michela Favaro (Popolari Pd), sono sempre in corsa, così come Ferdinando Ventriglia, ex consigliere comunale di Alleanza Nazionale, secondo molti il favorito per un posto in Cda nelle file della minoranza, parecchio spondato dall'europarlamentare Vito Bonsignore che presenta anche il suo storivo braccio destro, l'ex assessore Francesco Bruno. E poi l’ex sindaco di Venaria Nicola Pollari e il dirigente dell’Atc Luigi Brossa, attivo in politica nell’associazione veltroniana Libertà Eguale, in stretta liaison con l'ex sindaco Valentino Castellani. Tra gli evergreen si segnalano due reduci della Prima Repubblica: Levio Bottazzi, classe 1930, l'uomo del sottogoverno Pci, già a capo dell'Aem e amministratore pubblico di lungo corso e l’ex segretario del Psi Francesco Mollo

A insidiare la pattuglia di politicanti ci saranno alcune personalità di buon standing, note nella Torino delle professioni, come Alessandro Battaglino e Giuseppe Mastruzzo. Il primo, ex amministratore delegato di Environment Park e collaboratore presso la vice presidenza della Regione Piemonte dal 2005 al 2010. È raccomandato dallo studio Musy, che fa capo all’attuale capogruppo dell’Udc in Sala Rossa, e dal professor Piergiorgio Re, ex assessore liberale e presidente dell'Aci. L’altro, professore universitario con curriculum chilometrico, dal 2008 direttore dell’International University College (Iuc) of Turin, con tanto di lettera di accompagnamento del professor Stefano Rodotà. Candidature di alto profilo che rischiano di creare più di qualche imbarazzo in Consiglio. Sarà difficile non tenere conto delle loro referenze.