Le Atc vendano le case. “È una pessima idea”

Pedrale (Pdl) e Goffi (Udc) propongono una massiccia alienazione “a prezzi sociali” del patrimonio in capo alle Agenzie. Il presidente Rossi ribatte: “Non conoscete la materia”

Rispondere alle esigenze abitative di famiglie che desiderano diventare proprietarie dell'appartamento di proprietà delle Atc in cui risiedono da diversi anni, offrendo così anche benefici economici alle Agenzie Territoriali per la Casa (Atc) i cui bilanci sono chiamati ora a fare i conti anche con l’Imu, che si annuncia un autentico salasso. È lo scopo principale della proposta di modifica alla legge “Norme in materia di edilizia sociale”, presentata a Palazzo Lascaris dal capogruppo del Pdl, Luca Pedrale e dal consigliere dell’Udc Alberto Goffi. Una iniziativa a dir poco singolare sul piano politico giacché, almeno sul piano formale, il partito di Casini siede all’opposizione del governo Cota. Ma tant’è, con i tempi che corrono, meglio tralasciare i sofismi.

Nelle intenzioni dei due consiglieri si dovrebbero mettere in vendita, “a prezzo sociale” 35mila appartamenti che attualmente costituiscono il patrimonio delle Atc. «Non solo le esigenze di contenimento della spesa pubblica determinate dai minori trasferimenti statali ma anche la necessità di razionalizzare i costi e ridurre gli sprechi - spiega Pedrale in una nota - impongono all’amministrazione regionale l’adozione di criteri di rigore e di efficienza, con l’obiettivo di indirizzare le risorse disponibili verso i settori dove servono davvero, tanto più che gli introiti derivanti dalla vendita degli immobili potranno essere investiti in nuovi insediamenti abitativi a basso impatto ambientale».

A stretto giro di posta è arrivata la replica di Elvi Rossi (foto), presidente dell’Atc di Torino. Con malcelato fastidio verso l’iniziativa dà sostanzialmente degli incompetenti ai promotori, ricordando che già da tempo, proprio attraverso la legge 560/93 che vogliono emendare, sono stabiliti piani di vendita programmati e che le risorse provenienti dalle cessioni sono vincolate e accantonate proprio per far fronte alla costruzione di nuovi alloggi e per la manutenzione. Insomma, i due consiglieri se va bene hanno scoperto l’acqua calda. Ma c’è dell’altro. «Mettere in vendita tutto il nostro patrimonio non mi sembra la strada giusta da percorrere – spiega Rossi -. Vendere non è la soluzione a tutti i problemi, neppure per gli inquilini delle case popolari poiché si tratta di famiglie a basso reddito che, seppure ad un prezzo di riscatto, spesso hanno serie difficoltà ad acquistare l’immobile». Infine, conclude il presidente, «vendere senza un piano concertato il patrimonio, significherebbe lasciarlo all’incuria: se l’assegnatario ha già acquistato con notevole sforzo economico la casa dove vive, probabilmente non avrà più risorse da spendere per la manutenzione dell'immobile, cui fino ad allora aveva provveduto Atc».

Intanto, sempre sul tema, il consigliere provinciale Carlo Giacometto (Pdl) ha presentato un ordine del giorno a Palazzo Cisterna per sollecitare la Provincia di Torino a farsi interprete presso Governo e Parlamento della mecessità di un intervento legislativo urgente finalizzato alla totale esenzione per le Agenzie Territoriali per la Casa dal pagamento dell’Imu.