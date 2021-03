“Tutti a casa”. Mettiamolo alla prova

Il Pd lancia il guanto di sfida a Cota. Il presidente insiste a minacciare maggioranza e consiglio di mettere fine alla legislatura se non viene approvata la riforma sanitaria entro fine mese

ALTOLA' Roberto Cota

Una pallottola spuntata. La minaccia rivolta da Roberto Cota a maggioranza e assemblea regionale di “mandare tutti a casa” nel caso non venga approvato entro fine mese il Piano Socio-sanitario si sta rivelando un fuoco di paglia: argomento debole di propaganda politica, assist d’oro per le opposizioni. Concetto ribadito ancora ieri in un’intervista al Tgr che ha ulteriormente mandato in fibrillazione il Consiglio, centrodestra e centrosinistra accomunate dall’irritazione, con la scontata eccezione del gruppo leghista sempre più consegnato al ruolo di ventriloquo delle fisime del Capo. Alla fine anche nel Pd è prevalsa la linea “combattiva”, imponendo all’area naturaliter consociativa un repentino cambio di rotta. «Se il presidente Cota crede di ottenere risultati minacciando le dimissioni, almeno per quanto riguarda il Pd si sbaglia – scrive in una nota il capogruppo Aldo Reschigna -. Noi siamo pronti ad andare a casa. Questo non è un argomento che può essere usato come arma di ricatto nei confronti dell’opposizione, che intende discutere fino in fondo del nuovo strumento programmatico sanitario, senza accettare ultimatum o scadenze precostituite».

E a motivare il rispetto della deadline non regge neppure la scadenza dei commissari di Asl e Aso, la cui prorogatio termina appunto il 31 marzo: «Una scusa tecnica che non regge, visto che le Asl resterebbero le stesse di ora e il presidente Cota è già adesso in condizione di nominare i direttori generali. Resta evidentemente il problema politico degli equilibri interni al centrodestra, anche rispetto alle nasciture federazioni». E che all’interno della maggioranza non sia tutto rose e fiori è confermato dall’annullamento della riunione del gruppo pidiellino con l’assessore Paolo Monferino che avrebbe dovuto tenersi ieri, al termine della seduta d’aula, in merito agli emendamenti e all’assetto complessivo del Piano. L’incontro si terrà, probabilmente, nella giornata di domani.

Allo stato attuale è altamente improbabile che la cosiddetta “riforma” sanitaria vedrà la luce nei tempi stabiliti (imposti) dal governatore. Non occorre essere von Clausewitz né Sun Tzu per prevedere che avversari interni e opposizioni punteranno proprio alla violazione della deadline per intestarsi un (facile9 successo politico. Sarebbe stato sufficiente, per Cota, fare tesoro di quanto è successo a fine 2011, quando dopo aver pronunciato l’ultimatum (“La riforma va approvata entro la fine dell’anno”) è stato costretto a rimangiarsi tutto ed ingoiare il rospo dell’allungamento dei tempi. Da qui lo stato attuale: con i consiglieri che oggi intendono prendere le contromisure, sapendo che tra un anno quella che al momento è un'intimidazione priva di conseguenze potrebbe trasformarsi in una realtà. Il governatore sente forte il richiamo della politica romana e alle prossime politiche è altamente probabile che deciderà di mollare piazza Castello. Il loro tempo è adesso.