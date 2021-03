Gli uffici di Braccialarghe

Dicono che… sempre più spesso l’assessore alla Cultura del Comune di Torino convochi riunioni di lavoro nel proprio ufficio in Rai. Maurizio Braccialarghe è infatti a mezzo servizio, avendo mantenuto il posto di dirigente dell’azienda radiotelevisiva pubblica. Un doppio ruolo che lascia sempre più perplessi colleghi di giunta e costringe i collaboratori a continue trasferte tra via San Francesco da Paola e via Cernaia.