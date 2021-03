AGGUATO A MUSY

In gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, l’avvocato torinese vittima questa mattina di un attentato. E' stato raggiunto sotto casa da numerosi colpi di pistola sparati da un uomo con il casco

GRAVE Alberto Musy

Alberto Musy, avvocato e consigliere comunale di Torino del Terzo Polo, è rimasto vittima questa mattina di un agguato sotto casa. Rientrato dopo aver accompagnato le figlie a scuola è stato raggiunto da tre colpi di pistola (due al braccio destro e l'altro alla scapola sinistra) sparati da un uomo con in testa un casco da motociclista che lo attendeva nell'androne della sua abitazione, a Torino in via Barbaroux al civico 35. Dopo i primi soccorsi da parte di vicini e passanti, il professore è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Molinette. Le sue condizioni paiono gravi, ma per fortuna non è in pericolo di vita. I medici sono preoccupati soprattutto dall'ematoma cranico che si è formato in seguita alla caduta e ad alcuni frammenti dei proiettili. Al momento è sedato e intubato. Si provvede a drenare l'accumulo di sangue che sovrasta una zona del cervello.

Sul posto sono prontamente accorse le forze dell'ordine e la Digos. Per ora non sono chiari i possibili moventi dell'aggressione. Si formulano solo alcune ipotesi e si scava nell'impegno professionale e politico di Musy. In particolare, al vaglio degli inquirenti ci sarebbero le scelte compiute in alcune ristrutturazioni aziendali culminate con i procedimenti di fallimento.

Musy, classe 1966, avvocato titolare di un avviato studio legale fondato dal padre, insegna Diritto privato comparato e Diritto europeo a Novara, presso l’Università del Piemonte Orientale, con studi e docenze a Berkeley e Montreal, è esponente della borghesia laica e liberale della città. È stato socio dello studio Agnoli Bernardi, una boutique legale d’affari nata da una costola di una delle più prestigiose law firm italiane, Pavia e Ansaldo. Sposato con Angelica Corporandi D'Auvare, quattro figlie, alle scorse elezioni comunali è stato candidato sindaco di Torino per il Terzo Polo, e attualmente siede in Sala Rossa sulla scorta delle oltre 22mila preferenze ottenute. Appresa la notizia il sindaco Piero Fassino ha immediatamente raggiunto le Molinette per rendersi conto personalmente della salute del consigliere. Tutte le attività di commissione sono state sospese.