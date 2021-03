Politica tra solidarietà e apprensione

Sono ancora oscure le ragioni dell’attentato a Musy, ma dal mondo delle istituzioni giungono reazioni preoccupate per il gesto efferato. E c’è chi teme il ritorno agli anni di piombo

LEADER Casini con Musy in campagna elettorale

Il movente che ha spinto al folle gesto è ancora oscuro, ma il mondo della politica piemontese e nazionale non ha tardato a far sentire la propria voce, esprimendo solidarietà e sgomento per l’agguato di cui è stato vittima questa mattina Alberto Musy.



Il sindaco di Torino, Piero Fassino recatosi per primo al pronto soccorso delle Molinette parla di «un atto di violenza inaudita». Sotto choc si dice il suo predecessore, Sergio Chiamparino. Per il governatore del Piemonte Roberto Cota «è una cosa che ci fa ritornare indietro di tanti anni. C’è grande apprensione in città. Aspetterei a dare un giudizio perché non conosciamo le motivazioni del gesto. Può darsi che non abbia a che fare con la politica».



Davide Gariglio (Pd), consigliere regionale di Torino, si dice «incredulo: conosco la sua pacatezza e correttezza fin dall’Università. Sono vicino a lui e alla famiglia». Il capogruppo a Palazzo Lascaris dell’Italia dei valori, Andrea Buquicchio, invoca «pugno di ferro contro gli autori dell’agguato: mi auguro che vengano subito individuati ed arrestati. La nostra città non può tollerare una barbarie di questo genere che riporta alla mente gli anni di piombo, proprio nel giorno seguente all’approvazione della riforma del lavoro che ha prodotto preoccupanti tensioni sociali. A prescindere dalle motivazioni del gesto si tratta di un fatto decisamente preoccupante che deve far riflettere l’intera città. In questo momento storico la società civile ha il dovere di isolare chiunque assuma atteggiamenti violenti, sia in politica, sia in ogni ambito della vita sociale».

Mentre il leader dell’Udc Pier Ferdinando Casini invita alla preghiera e con Lorenzo Cesa è in arrivo a Torino, anche Gianfranco Fini fa sentire la sua voce attraverso Twitter e scrive: «Forza Alberto!». Il vice presidente del Senato Vannino Chiti condanna «duramente» il gesto: «A lui voglio esprimere la mia profonda solidarietà e vicinanza in questo grave momento», poi conclude dicendo che «è una situazione che desta profonda preoccupazione, e alla quale bisogna rispondere con uno sforzo di unità per combattere e isolare ogni forma di violenza. La città di Torino che ha una tradizione di apertura e tolleranza non può essere teatro di tali azioni criminali. Auspico che si possa far luce sul tragico atto e che i responsabili siano al più presto individuati dalle forze dell'ordine».

Massimo scrupolo nelle indagine è assicurato dal procuratore capo di Torino, Gian Carlo Caselli: «Stiamo lavorando sulle testimonianze e sulle immagini delle telecamere della via (probabilmente si tratta di sorveglianza di un ristorante) non è possibile al momento escludere alcun movente né quello politico né quello personale per quel che sappiamo da una prima ricostruzione dei fatti». Alla domanda se ci siano elementi che possano ricordare gli agguati terroristici i magistrati della procura torinese dicono: «sparare nell’ingresso di un palazzo ricorda le modalità di Brigate Rosse e Prima linea, ma ci sono anche elementi discordanti, come il fatto che si trattasse di una sola persona. In genere per gli agguati si presentavano sempre in due».