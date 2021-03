De Tomaso, giallo con delitto

Epilogo della pochade dei Rossignolo. Né la famiglia né il fantomatico socio cinese si sono presentati al tavolo ministeriale. Ora si tratta sulla cassa integrazione per cessata attività

CLOSED De Tomaso, ex Pininfarina

Fumata nera per la De Tomaso. Il giallo, inteso come finanziatore cinese - tal Qui Kunjian, presidente del gruppo HotYork, società "conchiglia" di Hong Kong che aveva annunciato l'intenzione di rilevare l'azienda, si è dileguato. Così come si è data alla macchia la famiglia Rossignolo, dopo quasi tre anni di tira e molla, di annunci, promesse, avvertimenti. Tempo sufficiente però a drenare una quantità, questa sì, industriale, di denaro pubblico e della vecchia gestione Pininfarina: a partire dai 15 milioni di denaro in cassa dei Tfr dei lavoratori, ai contributi per l'innovazione agli anticipi sulla formazione professionale. Tutto in fumo.

Il nuovo socio cinese individuato dalla famiglia Rossignolo non si è presentato oggi all’incontro al Mise, ministero per lo Sviluppo economico, e soprattutto non ha fatto pervenire la documentazione relativa ai finanziamenti annunciati, ben 500 milioni. «L’incontro - dichiara Giuseppe Anfuso della Uilm - ha dato esito negativo, infatti non sono arrivate garanzie dal socio cinese, di conseguenza, la cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione non può essere concessa. Si è in attesa di verificare col Ministero del Lavoro, per un incontro urgente, la concessione della cassa straordinaria per crisi. Siamo molto delusi come sindacato per questo progetto che doveva garantire ripresa e tutela dei lavoratori, e che invece è un grosso buco nell’acqua».

Condanna espressa anche dalla Fismic, che per bocca di Luigi Risi: «Era la terza riunione ed era una riunione importante in cui si doveva discutere del futuro dei lavoratori della De Tomaso, ma la De Tomaso non si è presentata. Siamo di fronte a un'’zienda non credibile, che non ha un piano industriale. E' ora di dire basta all’elargizione di fondi pubblici per aziende che si comportano in questo modo». E attacca i colleghi del sindaco di Landini, da sempre in prima fila a dare credito alla famiglia Rossignolo: «Vorremmo ora sapere dal Segretario della Fiom di Torino, Federico Bellono, di quali notizie fosse in possesso per avere cosi' tante certezze sulla presenza al tavolo dei sedicenti soci cinesi».