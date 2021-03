La cavalcata delle valchirie provinciali

Consiglieri di Palazzo Cisterna del Pd a Genova per manifestare contro Bersani, colpevole di averli abbandonati nella loro difesa della cadrega. "Ma alla fine non ci faranno neanche parlare"

SEDE dell'assemblea provinciale

Era già stata un po' a sproposito denominata “Operazione Valchiria”, dal film di Bryan Singer, con protagonista Tom Cruise, in cui si racconta l’attentato a Hitler del 1944. La pattuglia dei consiglieri provinciali del Pd era pronta a muovere da Palazzo Cisterna verso sud, oltrepassando l’Alpi e gli Appennini fino a Roma. L’obiettivo: occupare la sede del Pd contro le scelte del segretario Pier Luigi Bersani proprio in merito al futuro dell’ente meno amato d’Italia. Capofila della missione la sanguigna Erika Faienza che addirittura parlava di organizzare tre pullmann; nel ruolo di organizzatore, attraverso una poderosa mailing list, il collega Davide Fazzone. Ma il vero manovratore occulto era e resta il conte Mascetti della Cisterna, alias Antonio Saitta, che dal suo quartier generale continua a muovere le pedine del suo scacchiere. Lo spirito moderato e la poca propensione alla battaglia di tanti comodi membri dell’assemblea provinciale, però, alla fine ha prevalso. Cambia la destinazione, dalla Capitale a Genova – che è pure più vicina - dove domani e venerdì si celebra la 2° Assemblea nazionale degli amministratori locali del Pd.

La colpa di Bersani è stata quella di sposare, in tema di province, la linea degli amministratori emiliani, boicottando quella dell’Upi alla quale aveva lavorato alacremente proprio Saitta. Quest’ultima proposta prevede la trasformazione delle province in ente di secondo livello con presidente e 10 consiglieri nominati dalle assemblee dei comuni che ne fanno parte con doppia preferenza di cui una espressione del comune capoluogo. La mortificazione dell’ente provincia e la marginalizzazione dei territori, secondo i dimostranti “peraltro in pieno contrasto con la linea congressuale del nostro segretario, votato anche sulla base della valorizzazione dei territori”. Alla fine quasi tutti si recheranno a Genova, città significativa anche dal punto di vista simbolico, dove ancora si attende di sapere se si celebreranno o meno le elezioni provinciali: in caso di esito negativo sarebbe l’inizio di una strada senza ritorno. “Andremo lì per manifestare tutto il nostro dissenso nei confronti di chi ci ha abbandonati – dice uno di loro, che poi, però, ammette tutta la debolezza di questa missione – in realtà non penso neanche ci facciano parlare”.