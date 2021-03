Mascetti finisce nel tunnel (del Pino)

Il gruppo Pdl della Provincia di Torino lamenta disinteresse di Palazzo Cisterna su una galleria che presenta gravi carenze nella sicurezza. Fondi sprecati in interventi minimi e insufficienti

“De minimis non curat praetor”, dice un adagio latino. E il conte Mascetti della Cisterna, alias Antonio Saitta, presidente della Provincia di Torino, evidentemente considera cosa minima una galleria di 965 metri, con 25 mila passaggi giornalieri a percorrenza bidirezionale, di cui il 4 per cento di veicoli pesanti, senza controlli delle merci in transito, priva di guardrail di mezzeria, “priva di vie di fuga, di marciapiedi e di impianti di spegnimento automatico di ultima generazione e così via”.

Insomma, per il primo inquilino di via Maria Vittoria, e per i suoi indaffarati uffici della Viabilità, il tunnel del Pino non merita alcuna considerazione. Evidentemente è un periodo in cui le gallerie (vedi raddoppio di quella autostradale del Frejus) non stanno al vertice dei desideri del conte Mascetti.

Nell'ennesima interrogazione sul tema, i pidiellini Beppe Cerchio, Nadia Loiaconi e Franco Papotti ricordano la battaglia per migliorare la sicurezza del tunnel a partire dal 2007, i fondi sprecati in lavori minimi ma costosi (7 milioni di euro), la recente richiesta di un tavolo congiunto di tutti gli organi di competenza (dalla prefettura ai vigili del fuoco) per arrivare ad iniziative concrete sulla sicurezza globale delle gallerie.