Cota strilla e batte i piedi

All’incontro con il gruppo Pdl il governatore ribadisce il timing della riforma sanitaria. “Il 2 aprile non sarete più consiglieri”. E tenta uno strappo al regolamento per aggirare le opposizioni

Nelle intenzioni avrebbe dovuto stemperare le tensioni e mettere in condizione la maggioranza di procedere spedita nei lavori per il varo del Piano Socio-sanitario, alla fine l’incontro si è trasformato in una rampogna a senso unico del presidente nei confronti del gruppo Pdl e dell'ufficio di presidenza di Palazzo Lascaris. Roberto Cota, tesissimo, ha ribadito che non intende minimamente arretrare dalle sue posizioni: la riforma va approvata entro la fine del mese, altrimenti “tutti a casa”. E a fronte dei rilievi sul merito dell’iter in aula, il governatore è sbottato, accusando la “casta dei consiglieri” di volersi mettere di traverso alla sua azione di governo. Il risultato è l’imposizione di un tour de force nei lavori d’assemblea: la prossima settimana il Consiglio è convocato da lunedì a giovedì, con seduta serale martedì e notturna giovedì.

Preso dal panico, Cota ha tentato un appiglio con il Pd, impegnato in queste ore a contrastare, pur senza ricorrere a forme di ostruzionismo, la proposta della giunta. Avvistato nel fumoir Aldo Reschigna il presidente ha cercato di convincere il capogruppo che potrebbe appellarsi al comma 6 dell’articolo 69 del regolamento e chiedere il contingentamento dei tempi del dibattito. Interpretazione contestata e respinta da Reschigna. Ora tocca al centrodestra assicurare la presenza alla maratona d’aula.