Mirafiori, accordo su ristrutturazione e Cigs

Siglata l’intesa tra Lingotto e sindacati (senza la Fiom) per la riconversione dello stabilimento torinese. Altri 18 mesi di cassa per tutti i lavoratori. Prosegue la produzione di MiTo e Musa

Fiat e organizzazioni sindacali, con la sola eccezione della Fiom, hanno firmato oggi l’accordo sulla ristrutturazione dell’impianto torinese di Mirafiori che prevede «la predisposizione dello stabilimento per la realizzazione di nuovi modelli destinati ai mercati internazionali». Secondo i piani la produzione riguarda suv a marca Fiat e Jeep. L’intesa prevede l’intervento della cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione dal 2 aprile prossimo al 30 settembre 2013 per tutti i 5.315 dipendenti. Durante il periodo della ristrutturazione continuerà però la produzione di Alfa Mito e Lancia Musa e conseguentemente potrà essere richiamato in servizio il personale necessario, dice ancora il protocollo.

I principali interventi riguardano le aree lastratura, con una nuova linea di produzione, con maggiore flessibilità nella gestione dei diversi modelli, la verniciatura, con l’inserimento di una nuova linea di sigillatura con nuovi robot, il montaggio, con la definizione delle postazioni di lavoro secondo le modalità Ergo Uas, e la logistica, con l’adozione di nuove soluzioni per la movimentazione dei materiali. Durante il periodo di sospensione dal lavoro sono previsti specifici programmi formativi. Complessivamente l’azienda ha programmato investimenti per un miliardo sull’impianto torinese.