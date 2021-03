Banzi, e rinasce il mito di Arduino

La passione per l’elettronica ce l’ha nel sangue, da quando era un frugoletto. A otto anni, per sua stessa ammissione, smanettava sul pc e oggi è uno dei “maker” più rinomati nel grande universo virtuale. Massimo Banzi è un ingegnere, imprenditore, ma soprattutto è un creativo digitale. Una figura professionale di quelle che si stanno ampiamente affermando negli ultimi anni. E in quel settore lui è il migliore, a detta dei suoi stessi concorrenti.

Monzese di nascita, ma ormai eporediese di adozione, ha piazzato il proprio quartier generale nella città dell’Olivetti, quella in cui la creatività informatica nostrana aveva conosciuto negli anni d'oro l’apice, assieme a un nuovo modo di concepire il lavoro e il rapporto tra lavoratori e padrone. Con l’inizio degli anni 2000 l'originale intuizione di Adriano Olivetti, mutatis mutandi, si ripete. A Ivrea approda un giovane docente universitario destinato dell’ormai decaduto Istituto di Interaction Design e sempre a Ivrea quel prof riesce a mettere in campo un team di ricercatori capaci di dar vita a un progetto che presto è diventato rivoluzione. Si tratta di Arduino, la scheda elettronica più famosa al mondo, una piattaforma hardware open source che ha fatto della gratuità e della semplicità d’utilizzo due armi vincenti, ripercorrendo concettualmente la strada percorsa dieci anni orsono da Linus Torvalds con il suo sistema operativo Linux.

E così a distanza di mille anni, a Ivrea, si torna a parlare di Arduino: re d’Italia tra il 1002 e il 1004, precursore, secondo l'iconografia che gli ha riservato la storia, nel teorizzare una nazione capace di liberarsi dal giogo delle potenze straniere. Anche nel programma Arduino ci sono dei segnali di rivoluzione. Quando, a pochi mesi dalla sua nascita, scuole, aziende e singoli cittadini di tutto il mondo hanno iniziato a chiedere a Banzi di vendere loro il proprio prodotto, lui, in accordo con il suo team, ha deciso di renderlo liberamente utilizzabile: da chiunque. Progetti e schemi sono finiti on line e ogni impresa ha potuto costruire il proprio Arduino “perché è meglio sbagliare in compagnia che avere ragione da soli” dice in una video intervista. Ed è anche il motivo per cui Arduino, se da un lato cambia la vita al suo inventore, dall’altro non gli porta, almeno direttamente, un arricchimento economico neanche lontanamente proporzionale a quanto realizzato. Intanto, la sua verve creativa è stata soddisfatta lavorando come consulente su progetti per Prada, Artemide, Persol, Whirlpool, V&A Museum e Adidas. E scusate se è poco.

Come a tutti i “cervelli” nostrani l’Italia sta un po’ stretta. La definisce “una gerontocrazia dove uno che ha 40 anni, come me, è un giovane. Di qui si capisce come sia sempre difficile riuscire a lavorare allo scoperto su cose innovative”. E in una passata intervista cita l’ex ministro Domenico Siniscalco, un altro torinese eccellente, che disse: “In Italia non sarebbe mai diventato Bill Gates, perché non avrebbe avuto i capitali e lo avrebbero anche arrestato, visto che ha cominciato in un garage e non rispettava la 626”. E così lui oggi gira il mondo: racconta le proprie esperienze a studenti di tutta Europa, da Copenaghen a Postdam, da Amsterdam a Barcellona. E quando gli si chiede un consiglio per i giovani che si affacciano nel mondo del lavoro non ha dubbi: “La risposta è on line, su internet c’è tutto ciò che serve, basta sapere dove cercare. Di certo non su Facebook, quella è la parte della rete in cui si cazzeggia, ce n’è un’altra in cui si fa”.