Polemiche sul ciellino pigliatutto

Magliano, enfant prodige del movimento di Torino, fa incetta di poltrone. Ma dopo l'elezione al vertice cittadino del Pdl c'è chi inizia a storcere il naso. Per info chiedere del suo vice Marrone

ISTITUZIONALE Silvio Magliano

Per i detrattori è un Coppola solo meno gigione. Gli estimatori, invece, circoscrivono la smodata ambizione che lo accomuna al collega di partito, oggi assessore alla Cultura, all'irruenza giovanile che porta spesso a voler strafare, a bruciare le tappe, ad accumulare galloni. Sia quel che sia, in Silvio Magliano tutto si fonde e si mescola - la politica e il volontariato, le istituzioni e il lavoro -, dando origine a un potenziale cortocircuito.

Nel giro di pochi anni, l’asso di bastoni del movimento ciellino torinese si è fatto largo nel mondo del potere e dei palazzi subalpini, ma c’è chi inizia a storcere il naso. Il primo a sollevare il problema è stato il consigliere regionale del Pd Stefano Lepri: «E’ diventato da una settimana nuovo segretario cittadino del Popolo della Libertà, eppure continua a essere presidente del Vssp, il centro di servizi del volontariato finanziato dalle fondazioni bancarie». Uno schiaffetto al quale il vice presidente del Consiglio Comunale di Torino (un altro dei tanti incarichi di Magliano) ha risposto piccato: «Mai mischiato il volontariato con la politica».

La polemica, però, ora rischia di trasferirsi proprio all’interno della Sala Rossa, dove alcuni colleghi potrebbero presto rinfacciargli la commistione tra incarico politico-partitico a capo del principale partito di opposizione e quello istituzionale, di garanzia, nell’ufficio di presidenza del Consiglio. Tra i più agitati si segnalano il democratico Luca Cassiani e il vendoliano Marco Grimaldi. Pare siano pronti a inviare a Magliano una missiva privata per esortarlo a fare un passo indietro, evitando polemiche imbarazzanti. Ma il pentolone bolle anche in casa Pdl, dove Maurizio Marrone - suo vice al vertice del partito - è pronto a sollevare il problema. Dopotutto fu lui a dover rinunciare all’incarico di capogruppo perché già vice coordinatore cittadino, lasciando a malincuore via libera ad Andrea Tronzano. E poi che fine ha fatto il principio anatomico tanto caro dal leader nazionale Angelino Alfano secondo il quale a ogni culo deve corrispondere una e una soltanto cadrega?

Anche perché gli incarichi di Magliano non si esauriscono qui. Magliano è infatti presidente della neonata associazione politica “Nuova Generazione per il bene comune”, la corrente politica che guida a mezzadria con Giampiero Leo, nonché promotore della Winter School, la scuola di formazione politica che gode di cospicui contributi pubblici: delle fondazioni bancarie e della Regione. Soldi erogati da piazza Castello, dunque, dove Magliano è impiegato nell’ufficio di presidenza del governatore Roberto Cota, per conto del quale segue i progetti legati al mondo cattolico, alle famiglie, alle scuole e alla formazione. E visto che il mondo dell’educazione e dell’istruzione lo ha sempre appassionato non si è fatto sfuggire neppure una nomina nel consiglio di amministrazione dell’Edisu, l’ente regionale per il diritto allo studio. Un tantino bulimico, insomma.

A stoppare la montante polemica, nel ruolo di pompieri, si stanno adoperando i due capigruppo di Pd e Pdl. Stefano Lo Russo e Andrea Tronzano. Decisi a mantenere lo status quo, per evitare un pericoloso effetto domino. I due, insieme a Magliano, s’intendono, si riconoscono, fanno gioco di sponda per isolare i riottosi all’interno dei rispettivi schieramenti e non si pestano i piedi: cascasse uno, a cascata, ne potrebbero patire anche loro le conseguenze. Ma ormai il dado è tratto: questione di pochi giorni, forse una settimana e il gruppo azzurro dovrà affrontare il tema. Con Marrone, in una battaglia trasversale alle correnti, si potrebbero presto pronunciare anche Paola Ambrogio, ma soprattutto i bonsignoriani Angelo D’Amico, Paolo Greco Lucchina ed Enzo Liardo.