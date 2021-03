“Lubatti la smetta coi giochetti politici”



Il Carroccio contesta le esternazioni del titolare dei Trasporti del Comune di Torino e le sue minacce di interrompere i servizi per i tagli della Regione. "Piuttosto costringa all'efficienza Gtt"

La Regione taglia i fondi al trasporto pubblico e il Comune di Torino minaccia addirittura la serrata del servizio. «Non ci resta che chiudere la metropolitana alle 21 e ridurre di 400 unità il personale», tuona l’assessore Claudio Lubatti, prospettando ulteriori restrizioni nelle tratte di bus e tram. Un allarmismo che non ha alcun fondamento per la Lega Nord. Il Carroccio, in un comunicato congiunto dei capigruppo di Palazzo Lascaris e Palazzo Civico, contesta duramente l’esponente della giunta Fassino.« È ora che qualcuno prenda urgenti provvedimenti verso l’assessore Lubatti che pensa di poter utilizzare il servizio pubblico dei trasporti come un giochino personale da accendere e spegnere per inutili e assurde polemiche politiche – dicono all’unisono Mario Carossa e Fabrizio Ricca -. Le sue affermazioni di voler chiudere la metropolitana e licenziare 400 persone non solo sono farneticanti ma sfiorano l’illegalità. L’interruzione di un pubblico servizio, infatti, è un reato».

I due esponenti del Carroccio subalpino ricordano che a fine 2010 l’assessore regionale Barbara Bonino ha incontrato tutti i rappresentati delle istituzioni del territorio per delineare i tagli che dal Governo, oggi «guidato dal tecnocrate Monti», si sarebbero abbattuti sui trasporti urbani: «lo Stato ha diminuito di 390 milioni nel 2011, e lo farà per 439 milioni per il 2012, i trasferimenti alla Regione per i trasporti pubblici. Quell’incontro ha generato piani di razionalizzazione e rientro da parte di tutte le realtà locali e aziende dei trasporti locali del Piemonte tranne il Comune di Torino e la Provincia di Torino. I quali, per una mera posizione politica, invece di razionalizzare ed efficentare (sic!) i servizi di Gtt, hanno fatto ricorso al Tar e aumentato il biglietto. Ricorsi che, diciamolo, non hanno portato a un chilometro in più di servizio svolto, o a un solo mezzo in più messo sulla linea».

La Lega propone di ricavare le risorse sfoltendo drasticamente la spesa improduttiva. «L’unica vera strada oggi è migliorare il servizio di Gtt – aggiungono Carossa e Ricca (foto) -. Mancano i soldi? E allora si taglino le consulenze, che solo nel 2010 hanno pesato sul bilancio Gtt per 2 milioni e 552 mila euro, con un aumento rispetto al 2009 di 31 mila euro. Efficienza si fa anche avendo risultati veri da un servizio come 5T costato nel 2009 ben 2 milioni e 115 mila euro. E che dire dell’amministratore delegato Gtt, Barbieri, che non contento del suo stipendio da 60 mila euro l’anno si è autoaggiudicato una consulenza da 160 mila euro annui, giusto per arrotondare un po’. Tutto ciò in un contesto in cui poi si varano operazioni come quella dei controllori, che diventano solo di facciata quando gli stessi percependo uno stipendio di circa 3,5 euro l’ora non se la sentono di controllare i biglietti in certe zona della città, preferendo farlo, come può testimoniare chiunque salga su di un bus, solo dove viaggiano persone più “tranquille”».

Nel 2010 i proventi derivati dal traffico di Gtt, ossia il pagamento dei biglietti, è stato di 85 milioni di euro. Proventi che potrebbero tranquillamente raddoppiare, coprendo ogni necessità dell’azienda e controbilanciando i tagli statali, con una seria lotta a chi non paga il biglietto. «Il Comune invece che cosa ha fatto? Ha aumentato la tariffa a 1,50 euro la corsa». I due capigruppo fanno ancora un altro esempio di sprechi uniti ai disservizi, quello relativo alla gestione da parte di Defendini della raccolta dei soldi nei parcheggi: «L’azienda dei trasporti per anni non si è accorta dell’ammanco di quasi 8 milioni di euro derivato dal mancato versamento dei soldi prelevati dai parcometri. E’ ora di finirla con questi carrozzoni, che diventano in certe occasioni serbatoi politici, ai quali non vengono mai applicati metodi di efficienza. È gravissimo che un assessore, un uomo delle istituzioni, faccia del terrorismo mediatico sulla gente, annunciando tagli dimostrativi a metropolitana e licenziamenti per coprire gli errori di gestione del Comune in anni di sprechi».