Confindustria, Vitelli getta la spugna

Il patron dell’Azimut Benetti rinuncia alla competizione per la guida dell’Unione Industriale di Torino. Strada spianata per Ilotte, numero uno dei metalmeccanici. E Carbonato punta alla poltrona regionale

Proprio nel giorno in cui Giorgio Squinzi viene designato alla guida di Confindustria, Paolo Vitelli, indicato come possibile nuovo presidente dell’Unione Industriale di Torino, si chiama fuori dalla competizione. La rinuncia del patron di Azimut Benetti, leader mondiale nella produzione di maxi yacht, spiana nei fatti la strada verso via Fanti all’attuale vicepresidente Vincenzo Ilotte. «Sono onorato delle sollecitazioni - dice Vitelli alle agenzie stampa - ma in questo momento devo impegnarmi in azienda».





In una nota trasmessa al suo rientro da Roma dove ha partecipato alla giunta di viale dell’Astronomia, Vitelli sostiene che, pur onorato dagli inviti da parte di molti colleghi, «Il momento storico richiede un mio forte coinvolgimento alla guida del Gruppo Azimut Benetti, ragione per la quale non ho preso in considerazione una candidatura ufficiale, così come richiede, in generale, un forte impegno per l’industria italiana e piemontese. Sono certo che gli imprenditori torinesi troveranno un candidato capace di condurre l'associazione con professionalità, autorevolezza e con la passione di evolvere l’Unione verso le nuove sfide richieste dai tempi difficili che attraversiamo».



Il forfait di Vitelli (foto) riduce a tre i papabili per la successione a Gianfranco Carbonato, presidente uscente dell’associazione datoriale torinese: Ilotte, che è anche presidente di Amma (aziende metalmeccaniche) e candidato naturale, Licia Mattioli, altra vicepresidente Ui, e Marco Boglione presidente di Basicnet. Per Carbonato, che si era espresso esplicitamente per la candidatura di Alberto Bombassei, sconfitto nella gara per la leadership di viale dell’Astronomia, potrebbe essere invece pronta la poltrona di presidente di Confindustria Piemonte, visto che si sono chiuse definitivamente le porte ad incarichi nazionali.