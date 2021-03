Rifiuti, nessuno vuole Seta

Va deserta la gara per la dismissione del 49% della società. Intanto mancano liquidi, c'è un'esposizione con i creditori di 20 milioni e i comuni soci non pagano il servizio. Un colabrodo

Dopo la messa in liquidazione di Asm, è un altro colosso pubblico della zona Nord di Torino, Seta, a rischiare grosso. Nessuno vuole le azioni della società per la raccolta rifiuti. Lo testimonia il fatto che la gara per la dismissione del 49% delle quote è andata deserta. Di certo c’è che Seta non se la passa bene. Pesano i 20 milioni di esposizione con le cooperative che raccolgono carta, vetro, plastica e rifiuti differenziati e che potrebbero non rinnovare i loro contratti. Una struttura elefantiaca, con 280 dipendenti, nella quale, secondo quanto racconta chi ne ha vagliato ogni aspetto, per anni è servita da ammortizzatore sociale della classe politica. Come se non bastasse, i comuni che applicano la Tarsu non pagano: cioè riscuotono dai cittadini e non versano alla società che offre il servizio.

Di qui i debiti, che accumulandosi sommano i danni finanziari a quelli economici. Appena insediato il presidente Alessandro Di Benedetto ha provato a correre ai ripari cercando di riorganizzare il personale interno: blocco degli straordinari, ferie forzate e mancata assunzione degli interinali, ma non basta. L’asta per dismettere il 49% delle azioni serviva in parte per assicurare all’azienda una iniziezione di liquidità indispensabile, ora si procederà attraverso una trattativa privata, come da normativa, e già entro la fine di aprile potrebbe essere individuato il nuovo socio privato. Della situazione se n’è occupato anche Carlo Giacometto, consigliere provinciale del Pdl, che ha in queste ore protocollato una interpellanza: «L’esito della gara è senza dubbio un segnale forte che fa capire come in pochi credano alla società». E ancora: «Quali azioni intende intraprendere la Provincia per salvaguardare le professionalità in organico a Seta Spa? – chiede ancora Giacometto nell’interrogazione –E quali rischi reali possono prospettarsi in fatto di continuità del servizio di raccolta e smaltimento presso i Comuni del Consorzio di Bacino 16?». Tutte domande che dovranno trovare una risposta.