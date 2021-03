Art. 18, non vinca la sinistra giurassica

Sulla riforma del lavoro i Radicali si schierano con il governo Monti: “Pezzi di Pd e Cgil prigionieri del passato”. E tra i democrats si consolida l'area alternativa a Damiano

I Radicali promuovono la riforma del lavoro. «Dalla riforma del mercato del lavoro passa la possibilità di riformare e modernizzare il Paese. Il Governo Monti e il ministro Fornero, insieme a sindacati e Confindustria, stanno svolgendo un lavoro prezioso e necessario: siamo di fronte a proposte innovative, certo migliorabili o emendabili dal Parlamento, ma comunque di svolta positiva rispetto al passato. Le posizioni di pezzi del Pd e della Cgil sono proprie di un passato che non tornerà più». Così, in una nota, il presidente dei Radicali Italiani, Silvio Viale, e il presidente dell’associazione Adelaide Aglietta, Igor Boni, si schierano a favore del governo sul tema dell’articolo 18.

«Oggi bisogna rappresentare i lavoratori non garantiti, i disoccupati, i contratti atipici, le piccole partite iva e non certo trincerarsi sul feticcio dell’articolo 18. Essere oggi di sinistra significa eliminare il dualismo del mercato del lavoro tra garantiti e non garantiti e guardare avanti, ispirandosi a cosa accade in centro e nord Europa - sottolineano - in questo contesto programmare uno sciopero generale è solo un’operazione politica, inutile e inopportuna, mentre è in Parlamento che si giocano le responsabilità sulle sorti del Paese».

Intanto c’è anche un’area laica e liberale anche interna al Pd che si sta organizzando. C’è un documento promosso dalle associazioni Willy Brandt e Libertà Eguale, che sta girando tra gli under 40 del partito. Si legge: «Sulla riforma del mercato del lavoro, abbiamo l’impressione che ci siano degli assenti eccellenti: i giovani e le donne. Come spesso capita in questo paese, dopo anni e anni di retorica sul precariato giovanile e sulla scarsissima occupazione femminile, al momento di discutere le soluzioni del problema si viene riportati su schemi del passato, siamo fermi sempre e solo all’articolo 18, come negli anni ’80».

Tra gli animatori del documento il consigliere comunale Domenico Carretta che spiega: «Pensiamo sia opportuno abbandonare queste vecchie logiche e spostare l’attenzione su chi in quel mercato rischia di non entrarci mai o di uscirne presto (perché già precario)». Insomma, proprio mentre il fronte diessino del Pd sta tentando di ricompattarsi sulla linea dell’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano in vista della direzione provinciale di sabato, emerge con forza una componente che tenta di uscire dagli schemi tra ex Ds ed ex Margherita, cercando di contrapporre un approccio laico in materia di lavoro ed economia. La chiosa: «Auspichiamo, dunque che, soprattutto dentro il Pd, ci si renda conto che per fare qualcosa veramente “di sinistra” sarebbe necessario abbandonare la logica della difesa ad oltranza dell’articolo 18 per sposare la proposta della flexsecurity avanzata dal senatore Pietro Ichino, che con la sua logica che prevede tutele crescenti nel tempo ed ammortizzatori sociali validi per la generalità degli occupati (e non solo per i garantiti)». Tra i firmatari, per ora, una ventina di amministratori locali.