L'intraprendenza che (r)esiste

Già in diverse occasioni, su queste colonne, abbiamo sostenuto che, di fronte ai cambiamenti sempre più numerosi e sempre più rapidi che interessano l'economia e la nostra vita in generale, sia necessario adottare un punto di vista diverso da quello che va per la maggiore. In particolare, riteniamo che occorra resistere alla tentazione di rifugiarsi nel conservatorismo, nell'erezione di barriere, e in generale nella "facile" soluzione del chiedere aiuto alla politica - che per aiutare noi non potrà far altro che prendere soldi ad altri -, e piuttosto mettere tutte le nostre energie e il nostro spirito d'iniziativa alla ricerca di risposte e soluzioni creative, che esplorino vie nuove e non passino per il trasferimento nelle nostre tasche di risorse prelevate ad altri.

Da un lato, infatti, il progresso consiste proprio in questo: nello sforzo di trovare nuove risposte a problemi sempre nuovi, sforzo che ha prodotto tante delle innovazioni che ci hanno migliorato la vita. Quando invece ci si mette nelle mani della politica, inevitabilmente questa ricorre alla vecchia risposta di tassare o impedire di guadagnare agli uni per dare agli altri, e così la ricchezza complessiva non cresce, le opportunità diminuiscono, e il progresso rallenta.

Dall'altro lato, però, può sembrare che questo sia facile a dirsi ma difficile a farsi, e in effetti è ben noto che, purtroppo, sempre la politica, almeno in Italia, mette infiniti bastoni tra le ruote a chi abbia idee innovative e le voglia mettere in pratica. Ma nonostante ciò, solo in questi ultimi giorni, la lettura dei giornali ci ha offerto tanti esempi tra Piemonte e dintorni di quello che per noi è lo spirito giusto. Magari chi li ha messi in atto non si sogna neppure di condividere la nostra premessa: ma sta di fatto che ha mandato dei bei messaggi antistatalisti, e noi siamo qui ad applaudire.

Un primo grande esempio di intraprendenza ce lo hanno dato, nella vicina Liguria, gli abitanti di Vernazza: messi in ginocchio dalla grave alluvione dell'ottobre scorso, non si son fatti abbattere, han reagito, e han rimesso in piedi il paese in tempo per l'inizio della vitale stagione turistica. Lo han fatto - rivendicano con orgoglio - tutto da soli, senza chiedere aiuto a nessuna particolare autorità, ma rimboccandosi le maniche e contando solo sulle forze proprie e di molti strameritevoli volontari (che evidentemente, dove la gente già si aiuta da sé, accorrono con particolare slancio).

Un altro caso che ci viene da fuori (Milano), ma che pare arriverà presto a Torino, è il cash mob, un'evoluzione del flash mob, cioè degli incontri di una grande quantità di persone tra loro sconosciute che, sfruttando le nuove tecnologie, si danno appuntamento in un dato luogo a una data ora per fare qualcosa di divertente o inusuale, per poi dileguarsi dopo pochi minuti. Nel cash mob, lo scopo non è di divertirsi soltanto, ma di dare una mano a un negozio in difficoltà (magari perché ha davanti un cantiere che non finisce mai...), andandoci tutti insieme a fare qualche acquisto, in modo da fargli impennare gli incassi (per davvero, non modello blitz della finanza a Cortina!). Il cash mob non risolverà i problemi del piccolo commercio, ma è sempre meglio dei sussidi o degli ostacoli alla concorrenza, le uniche soluzioni che conoscono i nostri politici, di qualunque colore.

E a proposito di Davide-piccolo commercio versus Golia-grande distribuzione, un altro caso formidabile di inventiva vincente ci viene da Sangano: come ci ha raccontato domenica un bellissimo pezzo di Paolo Procaccini, in quel paesino del torinese c'è un negozio di alimentari, in una via neppure troppo di passaggio, che non chiude mai. Lungi dal fare le barricate contro la liberalizzazione degli orari attuata dal governo Monti, a Sangano una politica per una volta illuminata l'aveva anticipata: le due geniali signore (37 e 65 anni) che gestiscono l'alimentari ne hanno approfittato, e tenendo aperto anche a Natale e a Pasqua, e chiudendo in generale un'ora dopo i temibilissimi ipermercati concorrenti, riescono a tenere loro testa valorosamente. Se a qualcuno vien voglia di far visita alle signore, tenga presente che in questi giorni han chiuso, ma - incredibile ma vero - non perché anche le belle favole hanno una fine, ma perché investono nel rinnovo del locale, che riapriranno a breve, più intraprendenti che mai. Non dev'essere facile, neanche così; e chiaramente fare i turni per lavorare anche a Natale e Pasqua comporta grandi sacrifici: ma è a persone come queste che dobbiamo quel poco di futuro che è rimasto a questo Paese.

Ma la nostra ammirazione va anche a quei proprietari di casa di Sansicario (frazione di Cesana) che si sono lanciati in un progetto ambizioso per il rilancio del luogo in cui vivono e che amano: senza andare a cercare contributi in giro, han messo mano al portafoglio, e stan cercando di convincere un numero sufficiente di altri sansicariesi a farlo, per una serie di obiettivi molto apprezzabili: rilevare insieme da una banca gli immobili del centro commerciale, «senza mutui o leasing o debiti di altra sorta», darli poi in gestione a qualcuno di loro o a terzi, ridare vita al cinema e agli impianti sportivi, così da dare nuova linfa a Sansicario, e riattivare l'importante infrastruttura della monorotaia (giusto: le ferrovie facciamole col consenso di chi vive dove queste devono sorgere e coi soldi di chi le userà!). Speriamo che le istituzioni non ci mettano le mani, se non per diminuire loro oneri fiscali e burocratici, e facciamo loro i più grandi auguri.

Infine, l'ultimo giro di complimenti va a un cantautore di Chivasso, Maurizio Bonino, che - come ci ha raccontato DigiTo News - sogna di mantenersi scrivendo e cantando canzoni. In attesa di arrivarci, intanto non si lamenta e lavora in una libreria, e sfrutta pure l'esperienza per trarne ispirazione per le sue canzoni. Ma soprattutto, per realizzare il suo sogno, neanche lui ha chiesto contributi pubblici. Ha sfruttato invece le potenzialità di internet e per primo in Piemonte, insieme a MeLa Produzioni, ha creduto nel mercato, facendo una cosa che negli Stati Uniti è molto comune: ha chiesto direttamente a chi ascolta la sua musica di sostenerlo economicamente, aiutandolo a produrre il suo primo album. È il crowdfunding, un'idea geniale che non riguarda solo la musica, ma può applicarsi, anche nella variante social lending, a qualunque campo (se solo, tanto per cambiare, la burocrazia non si mettesse pesantemente di traverso).

Cinque belle storie, cinque ventate di ottimismo. Ne abbiamo tanto bisogno, in un momento in cui - quale che ne sia la ragione - si spara a una persona speciale come Alberto Musy. Forza Alberto!

