Tresche vercellesi

Dicono che.. Davide Gilardino, neo coordinatore del Pdl di Vercelli, stia lavorando per defenestrare il “rossiano” Gilberto Canova dalla giunta provinciale per far entrare Massimo Camandona, già assessore e sindaco di San Giacomo Vercellese. Una mossa che porterebbe ulteriore caos in un partito spaccato in due e che da anni lascia praterie alla Lega di Buonanno e Tiramani.