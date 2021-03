Al tavolo dei direttori rispunta Raviolo

L’attuale responsabile del 118 di Cuneo era stato in un primo tempo scartato. Ora un provvidenziale ripescaggio lo rimette in lista per la guida di un’azienda sanitaria. Sotto le ali di Crosetto

Il piatto forte è il Piano Socio-sanitario, ma sul tavolo imbandito della Regione gli appetiti della maggioranza (e dell'opposizione) sono concentrati sul contorno, parecchio succulento, dell’imminente infornata di direttori di Asl e Aso. Ed è proprio in vista di questa scadenza che l’assessorato (delibera 43/3553) ha provveduto a controllare l’elenco degli aspiranti che in passato hanno risposto al bando, recependo le valutazioni formulate dall’apposita commissione esaminatrice e disponendo la cancellazione di quanti sono privi dei requisiti – in particolare dell’esperienza “almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa, in posizione dirigenziale, maturata nei dieci anni antecedenti la pubblicazione dell’avviso” – per poter essere nominati al vertice delle aziende sanitarie.

Alla fine dei controlli, la lista conta oltre 300 candidati, un piccolo esercito, anche perché vi sono state alcune integrazioni, con l’inserimento di qualche nominativo a suo tempo scartato proprio perché ritenuto non idoneo. Tra i “salvati” dell’ultima ora compare Mario Raviolo, attuale responsabile della centrale operativa del 118 di Cuneo, il quale nonostante la solida amicizia che lo lega a Guido Crosetto era stato in prima battuta scartato. Ora il proverbiale “ripescaggio”, giacché la Commissione e il direttore regionale Sergio Morgagni, hanno provveduto a valutare equipollente all’esperienza dirigenziale il periodo trascorso dal dottor Raviolo nel Comitato della Croce Rossa di Savigliano. Un bel colpo di fortuna, che lo rende papabile – riferiscono i rumors di corso Regina Margherita – per la direzione dell’azienda (unica?) dell’emergenza o, in subordine, dell’Asl di Cuneo. Crosetto benedicente.