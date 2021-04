Fassino rimescola le carte

Il sindaco di Torino affida a Lubatti l'area metropolitana e redistribuisce alcune deleghe di giunta. Gallo potrebbe essere il nuovo promotore della città, a Lavolta formazione e Csea

Meno di un anno ed è già tempo di rimaneggiare la squadra di Palazzo Civico. Proprio in queste ore il sindaco Piero Fassino sta vagliando la redistribuzione di alcune deleghe nella propria giunta. Nell’ultima riunione con i suoi assessori, il primo cittadino ha innanzitutto annunciato la decisione di affidare a Claudio Lubatti la gestione della città metropolitana: non solo quanto concerne la patata bollente dei trasporti, ma anche i rapporti con i sindaci della prima cintura e l'iter amministrativo-legislativo.

Un primo step per procedere ad altri aggiustamenti. La promozione della città passerebbe dal titolare della Cultura Maurizio Braccialarghe, amministratore part-time e troppo impeganto a organizzare il festival del jazz, a Stefano Gallo (Sport e servizi informatici), mentre la Formazione e tutta la delicatissima partita legata a Csea verrebbe lasciata dal vice sindaco Tom Dealessandri – che mantiene Lavoro e Partecipate - in favore di Enzo Lavolta, responsabile di Ambiente e Innovazione.

La situazione è oggetto di riflessione, anche con i partiti della coalizione: non è ancora certo se tutti questi – ed eventualmente altri – provvedimenti verranno inseriti in un’unica delibera di riorganizzazione, oppure se si procederà per singoli passi a partire dall’area metropolitana che potrebbe essere approvata già nella prossima giunta di mercoledì. Intanto, dall’entourage di Fassino trapela che già lunedì in Consiglio comunale, il sindaco relazionerà in aula sulla città metropolitana.