La riforma sanitaria nell’uovo di Pasqua

Cota chiede di contingentare i tempi per licenziare il Piano. Reschigna avverte: "Chi di regolamento ferisce, di regolamento perisce". E si profila una mediazione: varo ai primi di aprile

Sarà l’ufficio di presidenza di Palazzo Lascaris guidato da Valerio Cattaneo ad affrontare (e sciogliere?) la questione “regolamentare” posta dal presidente Roberto Cota sull’iter di approvazione del Piano Socio-sanitario in discussione in questi giorni nell’aula del Consiglio Regionale. In una lettera indirizzata all’inquilino di via Alfieri, il governatore chiede l’applicazione di una norma (l’articolo 69, comma 6 del Regolamento) che consente il “contingentamento” dei tempi nei casi di provvedimenti che «rivestono particolare rilevanza». Difficile non considerare il ddl n. 174 (“Disposizioni in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale”) e il testo unificato delle proposte di deliberazione n. 164 e 176 (“Approvazione del piano socio sanitario 2012-2015 ed individuazione della nuova azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino”) documenti cardine dell'attività di governo.

Al di là della diatriba sull’interpretazione – restrittiva o estensiva – delle regole del gioco, resta immutato il problema politico. Il Pd ha respinto il diktat di Cota che nel porre al 31 marzo la dead line per l’approvazione della “Riforma” sanitaria, ha minacciato, in caso di violazione, di mandare “tutti a casa”. Il capogruppo Aldo Reschigna è intenzionato a puntare i piedi ed ottenere da parte del presidente del parlamento regionale il tempo necessario ad esaminare il testo dell’esecutivo e gli emendamenti. Nessun ostruzionismo, ma neppure arrendevolezza di fronte alle intimazioni del governatore. Cota si impunterà, fino a rischiare lo scontro che, come lasciano prevedere le sibilline parole di Reschigna (“Chi di regolamento ferisce, di regolamento perisce”), potrebbe portare all’impasse dei lavori del Consiglio?

Allo stato attuale è quindi improbabile che il pacchetto sanità possa ottenere via libera entro i termini fissati: se tutto va bene, Cota troverà la “Riforma” nell’uovo di Pasqua. E sarà una sorpresa che dovrebbe indurlo a qualche riflessione sull’uso “muscolare” della dialettica politica. Sarebbe, per lui – principalmente per lui – la seconda sconfitta, avendo già dovuto ingoiare il rospo del rinvio una volta, quando alla fine dell’anno scorso di fronte al muro dell’opposizione (e in modo carsico di buona parte del Pdl) è stato costretto a prorogare l’incarico ai commissari di Asl e Aso.