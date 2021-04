Cerea, neh

Torino e il Piemonte furono per molto tempo bilingue, soprattutto le loro classi dirigenti. Poi da quando maturò la “scelta italiana” furono crocevia di evoluzioni e integrazioni linguistiche che accompagnarono gli snodi storici: dal secolo dei lumi, al Risorgimento, fino all’industrializzazione

Torino ebbe una sorte curiosa: inizialmente città ben poco italiana (esposta al contagio dei confini, quindi priva di una lingua pura, come aveva scritto padre Dante), superò via via la propria marginalità divenendo, oltreché protagonista dell’unificazione nazionale, luogo di realizzazione del primo grande vocabolario italiano radicalmente diverso dalla Crusca, quello di Tommaseo. Il libro di Claudio Marazzini, che pone come snodi l’adozione dell’italiano da parte del duca Emanuele Filiberto di Savoia, le proposte linguistico-patriottiche di Galeani Napione e la svolta risorgimentale preunitaria, si conclude soffermandosi sulle vicende linguistiche di Torino città operaia e poi postindustriale, segnata dall’immigrazione nelle sue varie fasi (dal Piemonte rurale, dal Sud Italia, dall’estero).

È noto il severo giudizio di Dante espresso nel trattato De vulgari eloquentia a proposito della parlata di Torino, la quale, a detta di quel grande poeta, andava eliminata subito dal repertorio delle parlate elette, non potendo nemmeno essere presa in considerazione nella ricerca del “volgare illustre”. Una fonte così autorevole pronunciò dunque precocemente la condanna per la lingua del paese posto al «confine d’oltramontani», per usare l’espressione di Matteo di San Martino, il primo grammatico italiano di origine piemontese, vissuto nel Cinquecento, che dovette difendersi dall’accusa di coloro che lo reputavano indegno di scrivere una grammatica del volgare, proprio perché era di nascita subalpina, e volevano dunque incoronarlo con foglie di cavolo anziché di alloro. Il problema è lo stesso, nel XIV come nel XVI secolo: una regione di confine non può vantare alcuna purezza. La sua condizione linguistica è quella, infelice agli occhi degli osservatori, del mescolamento, della contaminazione. Si può andare anche più in là nel tempo, ricordando la propensione per il dialetto del primo re d’Italia Vittorio Emanuele II; o la leggenda metropolitana tramandata con il consueto tratto sottilmente ironico dello scrittore Giovanni Faldella (che ne prendeva peraltro le distanze), secondo la quale Giovanni Lanza, ministro del Regno di Sardegna e poi dell’Italia unita, ovviamente di nascita piemontese, se la cava male con la scrittura dell’italiano […].

A Torino, la diffusione della lingua letteraria si lega alle scelte compiute dal potere centrale, cioè a quella che oggi si usa definire una vera e propria “politica linguistica”. Tra il 1536 e il 1559 lo Stato sabaudo fu in gran parte occupato dai francesi, che si impossessarono di Torino e di molte altre città piemontesi. Emanuele Filiberto, succeduto a Carlo III il Buono nel 1553, potè rientrare nei suoi possedimenti solo nel 1559, ma non ancora a Torino, dove l’occupazione francese si prolungò fino al 1562. Tra i primi atti del duca Emanuele Filiberto, ritornato al potere dopo l’occupazione francese, ancor prima di essere entrato in città, vi sono i celebri provvedimenti a favore del volgare e contro l’uso del latino nei tribunali, nella burocrazia, negli atti notarili. Per la prima volta una spinta ufficiale favoriva l’uso dell’italiano, agendo là dove avevano operato, in forma casuale e occasionale, i modelli diffusi dalla letteratura popolare religiosa o laica […].

A partire dall’Unità, la lingua italiana divenne in Piemonte il segno distintivo dei tempi nuovi, fu persino assunta come un dovere a cui ottemperare, tanto da invertire la tendenza al pacifico e tollerante bilinguismo che aveva caratterizzato per secoli il rapporto con il francese nei territori sabaudi. È stato notato come il Piemonte, che aveva guidato il movimento unitario nazionale, non cercasse mai di ottenere l’egemonia culturale in Italia, anzi, i suoi uomini più rappresentativi, in maniera più o meno evidente, si sforzarono persino di percorrere la strada della “spiemontesizzazione”.

Claudio Marazzini

Storia linguistica di Torino

Crocci, Roma 2012, pp. 178, € 16,00