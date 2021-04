Vercelli, faida pidiellina a Palazzo civico

La guerra post-congressuale prosegue tra ripicche, vendette e veleni. Dopo il siluramento di Canova in Provincia, Rosso apre il fronte su Canova e chiede il rimpasto di giunta

A brigante, brigante e mezzo. Incavolato nero per la rimozione di un suo fedelissimo, Gilberto Canova, dalla poltrona di assessore provinciale ad opera della componente che fa capo a Luca Pedrale e Lorenzo Piccioni, Roberto Rosso passa alla controffensiva e restituisce pan per panissa. L’ex sottosegretario, uscito con le ossa rotte dalla battaglia congressuale, spara a palle incatenate sul Comune e chiede al sindaco di Vercelli Andrea Corsaro la testa di due assessori dello schieramento “avverso”, Carolina Piccioni e Massimo Materi, per far posto a suoi uomini. Il ragionamento di Rosso è semplice: a differenza della Sala delle Tarsie, in cui i “rossiani” sono ridotti al lumicino, in Consiglio Comunale la pattuglia dei suoi accoliti conta su ben sette consiglieri, ma nell’esecutivo è rappresentata da un solo esponente (Giovanni Mazzeri). Da qui la richiesta di un riequilibrio in Giunta, arrivando persino a ventilare l’apertura di una crisi politica.

In verità, come racconta con la consueta pungente verve VercelliOggi, Rosso aveva sollecitato il rimpasto ancor prima del siluramento di Canova, ma la recrudescenza delle tossine congressuali del Pdl ha fatto precipitare la situazione. A quanto pare l’offensiva non ha sortito alcun effetto. Anzi, Canova avrebbe risposto con una metaforica pernacchia alle pretese di Rosso. E non solo perché sarebbe poco dignitoso dare l’immagine di essere succube ai diktat dei vari caporioni del partito. Il sindaco, infatti, vive una condizione di crescente solitudine, non sentendosi né rappresentato né garantito da entrambe le componenti. A maggior ragione sul suo futuro politico.