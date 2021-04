Agguato Musy: condizioni stabili, resta pericolo di vita

Restano gravi ma stabili le condizioni di Alberto Musy. E' quanto si dice nel bollettino medico emanato poco fa dall'ospedale Molinette. Musy, dicono i sanitari, "resta tuttora in pericolo di vita. Non sara' possibile ancora per qualche giorno disporre di elementi che consentano di fare previsioni attendibili sull'evoluzione clinica".