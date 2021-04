De Tomaso, corteo a Torino: arriva anche il Gabibbo

Dopo le ultime vicende della De Tomaso e gli enigmi sul socio cinese che dovrebbe rilevare la maggioranza dell’azienda, i lavoratori hanno manifestato scendendo in strada a Torino. Il traffico è rimasto bloccato da corso Allamano fino a via Guido Reni. Tra le 200 persone circa che formavano il corteo c'era anche il Gabibbo di "Striscia la Notizia", che ha documentato il tutto per un servizio che andrà in onda nei prossimi giorni. In mattinata c'è stato anche qualche momento di tensione: gli operai - secondo quanto si apprende - hanno rotto un vetro a un’ auto che cercava di forzare il blocco ed è intervenuta la polizia. Il presidio è proseguito davanti alla fabbrica.