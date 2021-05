Sanità: prorogati certificati di esenzione

La Regione Piemonte ha prorogato al 31 marzo 2013 la validità dei certificati di esenzione per reddito già rilasciati dalle Asl, al fine di evitare disagi agli utenti. Le categorie interessate sono: 1) cittadini con meno di 6 o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro, codice E01; 2) cittadini titolari, o a carico di altro soggetto titolare, di assegno (ex pensione) sociale, codice E03; 3) cittadini titolari, o a carico di altro soggetto titolare, di pensione al minimo con più di 60 anni e reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico, codice E04.

I cittadini in possesso del certificato di esenzione con il codice E02, come i disoccupati e altre categorie, dovranno recarsi alla propria Asl per l’eventuale rinnovo del certificato.