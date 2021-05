Lavoro: Prc e Fds raccolgono firme su art. 18

Proseguono a Torino e in tutta la provincia i banchetti di raccolta firme sulla petizione in difesa dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori promossa dalla Federazione della Sinistra. Dopo i primi quindici banchetti che si sono tenuti in questo ultimo fine settimana, alcuni banchetti di raccolta firme e comizi, con l'intervento del segretario provinciale Prc/Fds Ezio Locatelli, si terranno in due luoghi simbolici, davanti ai cancelli della Fiat e in Val di Susa. ''In queste settimane massimo sarà l'impegno di raccolta firme del Prc e della Fds unitamente al sostegno a tutte le forme di mobilitazione, proteste, scioperi messi in atto contro la cancellazione dell'articolo 18 - si legge in una nota - ci sono tutte le condizioni per respingere questo attacco e far crescere un forte movimento di opposizione al governo Monti, il governo delle banche e della finanza''.