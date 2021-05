Default Torino

La relazione della Corte dei Conti sul bilancio della Città di Torino 2010 ha creato l’ennesimo sconquasso all’interno di Palazzo Civico. E anche tra l’assessore Passoni e il sindaco Fassino da un parte e i vari presidenti e amministratori delegati delle società partecipate dall’altra che, secondo i magistrati, hanno meno dipendenti in organico ma spendono di più per il personale.

La situazione del Comune e delle sue propaggini è molto problematica, qualcuno dice disperata: il debito ufficiale registrato dal bilancio consolidato è di 4,9 miliardi, quasi 5mila euro a cittadino.

In breve sequenza la Giunta ha deciso di sforare il patto di stabilità, iniziato l’iter per la cessione del 40 per cento di alcune sue aziende partecipate (tra cui il boccone ambito di TRM, società che gestisce l’inceneritore), bloccato tutte le spese non urgenti e tutte le uscite fino all’approvazione del bilancio di previsione 2012, continuato nella pratica di dismissione degli immobili pubblici. In più il Comune dovrà certamente far lievitare le aliquote base dell’Imu e magari ritoccare l'addizionale Irpef, Tarsu e altre gabelle (occupazione di suolo pubblico, affissioni, dehors).

Un vero e proprio salasso per i cittadini che stanno già pagando più caro per asili e scuole (prima che siano privatizzate, come deciso recentemente per i 10 dei 53 asili nidi comunali), per la non manutenzione delle strade (chiedere a meccanici e carrozzieri), il taglio delle corse di bus e tram, il rincaro dei biglietti sui mezzi pubblici, l’aumento delle tariffe della zona blu.

La laboriosa città dal cuore industriale è in forte affanno: sotto la Mole c’è il record di cassintegrati e lavoratori in mobilità, la disoccupazione e la povertà sono crescenti e l’incertezza sul futuro di Fiat condiziona migliaia di famiglie.

In questo quadro rintracciare delle singole responsabilità sarebbe ingeneroso, oltre che difficile. Ma sicuramente all’ex sindaco Chiamparino, quasi investito della carica di Presidente della Compagnia San Paolo, alcune domande andrebbero poste. La prima l’ha avanzata recentemente Ettore Boffano su Repubblica, maître à penser dei democratici: “Le Olimpiadi furono vera gloria”?

Se pensiamo però che per anni Torino è stata considerata laboratorio e modello del centro-sinistra, a questo punto, come diceva Antonio Lubrano, una (seconda) domanda sorge spontanea: fu vera gloria?