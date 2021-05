Crosetto, una sparata (a salve)

Il gigante di Marene rinuncia a correre per il Comune di Cuneo. Il Pdl non sa che pesci pigliare e potrebbe buttare nella mischia il giovane Bertone. E Lauria va avanti con le sue liste civiche

Un bluff, una sparata, una boutade. Non sarà Guido Crosetto a issare i vessilli del Pdl nella competizione della prossima primavera. L’ex sottosegretario alla Difesa ringrazia della proposta, ma non si candida sindaco di Cuneo, dove - spiega - c’è bisogno di un cuneese, mentre lui è di Marene e soprattutto molto impegnato nella sua attività parlamentare. “Il solito Crosetto – commenta un importante dirigente pidiellino – prima si lancia in imprese mirabolanti, riuscendo a convincere tutti, salvo poi repentinamente fare marcia indietro. È fatto così”.

A questo punto, il problema di chi sarà “sacrificato” alla battaglia si fa davvero spinoso. Dopo che anche il segretario provinciale Enrico Costa ha preferito passare ad altri la patata bollente (in fondo, pure lui è un oriundo, essendo di Mondovì), pare che l’ultima opzione sia rappresentata dal giovane consigliere comunale uscente Marco Bertone, il quale avrebbe già ottenuto il viatico dei maggiorenti del partito. E per il “cavallo pazzo” Giuseppe Lauria si aprono immense praterie.