Lega: “Governo regionale attento alle persone in difficoltà”



Il Gruppo regionale della Lega Nord sottolinea l’importanza dell’impegno che la Giunta ha preso, come ha dichiarato l’assessore Paolo Monferino, sui fondi da destinare alle politiche sociali. “Nel 2012 verranno reperiti 110 milioni di cui 30 che derivano dai risparmi sulla sanità realizzati nel 2011, e altri 20 che arriveranno grazie ai risparmi che si realizzeranno nel corso di quest’anno – hanno sottolineato il Presidente del Gruppo leghista Mario Carossa e il Vice presidente Michele Marinello -. Gli altri fondi saranno stanziati direttamente dalla Regione. Un segnale chiaro e non questionabile della volontà e delle scelte del Governo guidato da Roberto Cota. Un dato che stride in modo assai evidente con il taglio allo stesso settore, il socio assistenziale, messo in atto dal Governo dei tecnocrati che ha totalmente azzerato il fondo statale dedicato a queste attività cancellando 40 milioni”.



“Fa sorridere che la sinistra cerchi di spendere questa scelta del Governo Cota come una sua vittoria – hanno concluso Carossa e Marinello -. Assurdità che provengono dalla stessa parte politica che sostiene il Governo romano che ha brutalmente tagliato gli stessi fondi.

La realtà è che la Lega Nord, con grande senso di responsabilità, continua a compiere scelte solo nell’interesse vero dei cittadini. Questa è la Regione che funziona progettata dalla Lega Nord e messa in atto dal Governo Cota, in grado di riformare, rilanciare e proteggere un territorio come il nostro pur nelle enormi difficoltà del contesto economico in cui ci troviamo a vivere.

Il non abbandonare anziani e persone in difficoltà è da sempre un tema sul quale noi ci battiamo e cerchiamo di trovare soluzioni. Noi troviamo i soldi e facciamo in modo che le cose funzionino, gli atri fanno tante parole e lasciano i buchi di bilancio”.