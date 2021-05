Sindacato Polizia: art. 18 no alle forze dell’ordine

Il Ministro del Welfare, Elsa Fornero predica bene ma razzola male. Per Gian Mario Morello, segretario nazionale Nord Italia del Consap, sindacato di polizia, l’esponente del governo «Vuole riformare il sistema retributivo ( perché a suo avviso è un “privilegio”), ma poi con tanta indifferenza ne beneficia tranquillamente. Con la riforma si propone di intervenire anche nel nostro settore dimenticando che nel comparto sicurezza il licenziamento per motivi disciplinari c’é da sempre. Non vorremmo che qualche scienziato stia pensando di licenziare i poliziotti anche per motivi economici con ristrutturazioni di tipo industriale che prevedono la chiusura degli Uffici di Polizia. Se il governo pensa di introdurre modifiche del genere dovrà fare i conti con noi. Siamo pronti alla mobilitazione».