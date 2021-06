Infortuni: scoppio fabbrica nel torinese, indagato titolare

Il pubblico ministero di Torino, Raffaele Guariniello, ha iscritto nel registro degli indagati per lesioni colpose e disastro colposo Sergio Marchiaro, titolare della Lafumet srl, l’azienda di smaltimento rifiuti in cui ieri si sono verificati diversi scoppi in cui sono rimasti ustionati cinque operai, quattro in modo grave. Il magistrato, che ieri aveva aperto un fascicolo sull'incidente, oggi incontrerà i funzionari dell’Asl e i consulenti tecnici, che ieri aveva inviato sul posto, per accertare quanto accaduto nello stabilimento.