’Ndrangheta: pentito condannato a 17 anni

Ha rivelato il sistema della ‘ndrangheta in Piemonte, ma il suo pentimento non gli evita il carcere. Rocco Varacalli, l’uomo che dopo anni di affiliazione alle ‘ndrine ha deciso di collaborare con la legge, contribuendo a scoperchiare un sistema fatto di intrecci tra politici, imprenditori e mafiosi, finirà dietro le sbarre. La Cassazione ha infatti confermato la pesante condanna, 17 anni e 4 mesi di pena, in abbreviato, con un peso compensativo dato all’aggravante della recidiva, inflittagli dalla Corte d’Appello che nel procedimento aveva escluso le attenuanti generiche dovute alla sua collaborazione con la giustizia.

Varacalli è considerato il mandante dell’assassinio di Donà, il disegnatore tecnico della Valeo. fulminato con tre pistolettate la notte del 14 gennaio 2003, a Grugliasco, per mano di Leonardo Cotrona.

Varacalli ha cominciato a “parlare” con i magistrati della Procura guidata da Gian Carlo Caselli il 3 novembre 2006, dopo dodici anni di affiliazione alla ‘ndrangheta e “dopo 18 anni trascorsi nell’illegalità”, come ha detto lui stesso ai pm. Da due anni era un “camorrista di sgarro”, ma era tornato in manette – per la settima volta – per una vicenda di droga. E’ in questo momento che, “improvvisamente e del tutto inaspettatamente, ha deciso di cooperare con la giustizia”. Una decisione che ai magistrati dellaDirezione distrettuale antimafia “appare sincera, spontanea e genuina” e presa non “in prospettiva di vantaggi e benefici personali connessi alla collaborazione prestata, ma perché veramente ‘pentito’ di quanto fino ad allora perpetrato e quindi determinato effettivamente ‘a cambiar vita’”. Ed è anche per cambiare vita che qualche anno fa Varacalliha deciso di uscire dal programma di protezione e rinunciare agli assegni mensili così da avviare la sua attività economica. Di recente ha fatto scalpore la sua intervista a Domenico Iannacone per la trasmissione di Raitre Presadiretta, dove ha raccontato circa vent’anni di storia legata della ‘ndrangheta in Piemonte.