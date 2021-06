Gtt abusivo. Da un anno senza contratto

Mai perfezionata la gara vinta dall'azienda nell'aprile 2011. Dietro c'è lo scontro latente tra l'Agenzia per la mobilità metropolitana e il capoluogo. Ora si ipotizza il suo smantellamento

Certo, dire che Gtt offra il servizio di trasporto pubblico nell’area metropolitana di Torino da abusivo, o ancor peggio in nero sarebbe esagerato. Ma non del tutto fuorviante. E’ da un anno, infatti, che l’azienda trasporti torinese fornisce il servizio senza un regolare contratto.

Una querelle iniziata nella primavera del 2010, quando il comune di Torino avocò a sé la possibilità di emanare il bando per il trasporto pubblico locale, trasformandosi in stazione appaltante ed escludendo l’Agenzia per la mobilità metropolitana. Una scelta che già allora provocò la sollevazione dei comuni dell’hinterland, a partire dal sindaco di Settimo Aldo Corgiat: escludere l’Agenzia voleva dire far fuori le 33 amministrazioni che ne fanno parte, relegandole a un ruolo ancor più marginale nelle scelte. Eppure, alla fine, la forzatura riesce: nell’aprile 2011 Gtt vince la gara, accorpa al tpl altri servizi – dalla metropolitana ai parcheggi – ma rimane una grana procedurale mai sanata. Se il Comune può diventare stazione appaltante, infatti, secondo la legge regionale non può sottoscrivere il contratto di servizio con l’ente gestore: un’operazione che spetta all’Agenzia, la quale a sua volta attende da un anno le carte necessarie per poterlo redigere e sottoscrivere. Ad oggi, però, tutto è ancora fermo, fatta eccezione per una missiva attraverso la quale Giovanni Nigro, presidente dell’Agenzia, chiederebbe con forza di accelerare le pratiche di una situazione non più sostenibile.

La melina, però, potrebbe nascondere disegni più ampi. Il comportamento assolutamente sui generis dell’allora assessore Maria Grazia Sestero – poi sostenuto dal suo successore Claudio Lubatti (nella foto accanto) – sarebbero volte, secondo alcuni sindaci dei comuni limitrofi, allo smantellamento dell’Agenzia, in seguito al quale Torino potrebbe sostituirsi ad essa, attraverso l’istituzione di un tavolo strategico sui trasporti per coinvolgere le altre amministrazioni. Uno scenario nel quale s’inserisce perfettamente anche la recentissima delega affidata proprio a Lubatti per l’area metropolitana.