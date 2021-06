Piemonte, richieste importo mutui prima casa -8%

Anche in Piemonte si fanno i conti con il credit crunch e le difficoltà economiche ridimensionano i progetti per l’acquisto della prima casa. Le somme medie richieste - secondo Mutui.it che ha analizzato oltre 35.000 domande di mutuo prima casa arrivate dalla regione negli ultimi tre mesi - si sono ridotte dell’8%. La cifra, un po’ sotto la media nazionale, si ferma a 137.500 euro, contro i 149.000 che venivano chiesti a dicembre 2010, prima dell'arrivo della crisi economica. Anche in Piemonte, in sostanza, i mutui si fanno più piccoli, mentre l’età media di chi vuole sottoscriverli si alza ancora: il primo mutuo viene chiesto a 37 anni, un anno in più rispetto all’ultima rilevazione e più vicino ai quaranta che ai trenta: il desiderio di comprare casa si esaudisce sempre più tardi.