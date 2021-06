Ntv (Montezemolo): si parte ad aprile

La nuova compagnia ferroviaria NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori) partirà nella seconda metà del prossimo mese di aprile. I suoi treni, infatti, hanno ricevuto la omologazione necessaria da parte dell'Agenzia nazionale della sicurezza ferroviaria che riguarda l'organizzazione della compagnia e la sicurezza. Il percorso è stato piuttosto lungo e complicato perché i treni che saranno utilizzati, prodotti dall'azienda francese Alstom, non hanno mai viaggiato in Italia.



La Ntv utilizzerà per i collegamenti il treno Italo che è basato sulla tecnologia di ultimissima generazione Alstom AGV ad altissima velocità, e prevede il sistema di motorizzazione ripartita su tutto il convoglio, anziché concentrata sulle motrici di testa e di coda. Questo concetto innovativo permette di eliminare le motrici, utilizzando lo spazio liberato per metterlo a disposizione dei passeggeri (capienza a bordo incrementata del 20%). Italo ha una capacità di 460 posti, distribuiti su 11 carrozze, per una lunghezza totale di 200 metri, e viaggerà in Italia sulla rete ad alta velocità a 300km/h.



Italo impiegherà tre ore e mezza dalla stazione di Milano Porta Garibaldi a quella di Roma Tiburtina, mentre con le fermate alle stazioni di Firenze e di Bologna e 3 ore e 5 minuti senza fermate. I treni da Milano partiranno da Porta Garibaldi arrivando a Roma tutti a Tiburtina, poi una metà di essi proseguirà fino alla stazione di Roma Ostiense, gli altri andranno fino a Napoli Centrale. I treni in partenza dalla stazione di Roma Tiburtina arriveranno tutti a quella Porta Garibaldi, facendo prima una fermata alla stazione di Milano Rogoredo. Dalla stazione di Porta Garibaldi partiranno i treni per quella di Torino Porta Susa dove arriveranno dopo 45 minuti.



Giuseppe Sciarrone, amministratore delegato di Ntv è soddisfatto ma nonostante ciò lamenta il solito atteggiamento, a suo dire, scorretto di Trenitalia. «Abbiamo visto che Ferrovie dello Stato hanno lanciato sulla Milano - Roma un’offerta a 9 euro – spiega – e siamo rimasti un po’ sorpresi: sembra proprio una barriera all’ingresso del nuovo entrante. Stiamo approfondendo la questione con l’Antitrust. È chiaro che Ntv non potrà replicare questa offerta a prezzi distruttivi».



Infine, bisogna ricordare che Ntv è stata creata nel dicembre 2006 dagli imprenditori Luca Cordero di Montezemolo, Diego Della Valle, Gianni Punzo e Giuseppe Sciarrone. Nel giugno 2008 si sono aggiunti Intesa Sanpaolo, Alberto Bombassei, Generali Financial Holdings Fcp-Fis e Sncf/Vfe-P Sa e nel gennaio 2009 Isabella Seragnoli.