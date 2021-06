L’ultima Coppolata di zio Sandro

Coppola sr, dopo i disastri del Nabucco, torna in pista con una mostra mercato all'Olimpico. Ma tutti si affrettano a prendere le distanze. E il Comune cancella l'evento dal sito ufficiale

Sarà “la più grande mostra mercato di Torino” riportava pomposamente il sito internet della città in merito a un avvenimento che con il passare del tempo desta sempre maggiori interrogativi: si tratta di Vivi lo stadio, cinque date dal 21 aprile al 30 giugno allo stadio Olimpico.

Una cosa è certa: sarà un successo. Forse. Promotore della manifestazione, infatti, è Sandro Coppola, noto alle cronache per essere stato tra gli organizzatori del Nabucco – anche quello all’Olimpico - lo scorso giugno, in qualità di responsabile marketing, comunicazione e ricerca sponsor. Il kolossal si concluse con un grande successo di pubblico e 100 mila euro di assegni scoperti ai fornitori, che ancora attendono il saldo. Nonostante queste poco edificanti performance organizzative, a quanto pare, la città di Torino e in particolare l’assessorato allo Sport continuano a dargli fiducia. Secondo quanto si racconta, infatti, Sandro Coppola è particolarmente abile a farsi aprire le porte giuste, vantando quando serve anche la parentela illustre con l’assessore regionale Michele Coppola, nonostante quest’ultimo non perda occasione per disconoscere quel ramo familiare legato al padre, con il quale ha interrotto da tempo ogni rapporto. Intanto lo zio Sandro continua per la sua strada: si dice sia particolarmente “inserito” negli uffici di corso Ferrucci sin dalla passata amministrazione.

Anche nella presentazione dell’evento non mancano delle zone d’ombra: la manifestazione, secondo quanto trapela dagli uffici, devolve fondi all’associazione S.O.L.E. onlus, nell’ambito di una partnership grazie alla quale l’organizzazione usufruisce dell’Olimpico a tariffe agevolate (4 mila euro a week end). Ma di quale Sole onlus si tratta, dal momento che ci sono più associazioni con questa denominazione a Torino? Su questo nessun riscontro. Il presidente della principale S.O.L.E. onlus della Provincia, interpellato dallo Spiffero Stefano Bauducco dice: «Non ne so niente». Infatti, il partner dell'iniziativa dovrebbe essere il Progetto So.l.e della Banca Sella, ma anche qui troviamo bocche cucite. E la locandina della manifestazione viene cancellata dalla sezione del sito internet del Comune di Torino dedicata agli eventi di sport e tempo libero.