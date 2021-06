Sindacalista intascava 5x1000 e provvidenze

Case, uffici, garage, polizze e fondi di investimento per oltre un milione di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza ad Andrea Brignolo, ex segretario provinciale della Uila (Unione Italiana dei Lavoratori Agroalimentari) di Cuneo. Il sequestro conservativo è stato disposto dalla magistratura in un procedimento che lo scorso primo giugno aveva portato Brignolo agli arresti domiciliari con l'accusa di aver intascato i soldi del 5 per mille e una percentuale sulla disoccupazione dei lavoratori agricoli.