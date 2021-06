Infortuni: ministro Fornero al Cto in visita a operai feriti

Il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, è andata al Cto di Torino per far visita agli operai, tutti extracomunitari, della ditta Lafumet di Villastellone, rimasti feriti lunedì a seguito di un incendio. I quattro operai della erano rimasti coinvolti in un incendio seguito a diversi scoppi nell’azienda di smaltimento rifiuti in cui stavano lavorando. Un quinto operaio, meno grave, era stato dimesso ieri. Sempre nella giornata di ieri sono migliorate le condizioni di due di loro che non sono più intubati. Restano gravi invece le condizioni degli altri due lavoratori, soprattutto dell’operaio 38enne, che aveva riportato bruciature sul venti per cento del corpo e dovrebbe essere operato lunedì per l’asportazione dei tessuti ustionati.