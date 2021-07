Caso Musy: spunta un testimone

“No. Adesso non sono affatto tranquillo, diciamo semplicemente che ho paura. L’ho visto bene, a pochi metri di distanza da me; l’ho tenuto d’occhio per almeno un quarto d’ora e lui mi ha visto, si è accorto che lo stavo guardando. Poi l’indomani ho letto i giornali e ho capito che era proprio lui l’uomo che ha sparato a quell’avvocato”. Lo dichiara, in un’intervista a un quotidiano torinese, un uomo che mercoledì scorso in via Palestro, a Torino, avrebbe visto l’autore dell’agguato ad Alberto Musy, il capogruppo del Terzo Polo in Consiglio Comunale di Torino. “Aveva un atteggiamento strano: direi, in modo più preciso, molto sospetto - ha detto -. Ho pensato addirittura che stesse per fare una rapina a un negozio o qualcosa del genere. Andava avanti e indietro sul marciapiede, visibilmente nervoso, e tutto è durato almeno venti minuti buoni. L’ho tenuto d’occhio, l’ho osservato bene, l’impermeabile scuro, il modo di allacciarlo e il foulard o una sciarpa sul collo, seminascosto dalla parte inferiore del casco che gli nascondeva completamente il volto, non posso dire nulla sulla sua fisionomia, sui lineamenti, niente di niente”, ha aggiunto. “Aveva in mano una specie di plico di colore chiaro, una busta o una scatola di cartone, forse un giornale anche, lo teneva in una mano non si poteva capire cosa contenesse”, ha concluso.