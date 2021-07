Piemonte, Turismo in crescita: +3,88% presenze

In un periodo di crisi generale e del settore, il Piemonte registra numeri positivi per quanto riguarda il turismo. Secondo il bilancio presentato oggi dall'assessore regionale Alberto Cirio, nel 2011 le presenze hanno superato i 12,8 milioni, il 3,88% in più rispetto al 2010, gli arrivi 4,2 milioni (+3,92%).

Dai dati emerge che il mercato nazionale rappresenta la quota principale, con il 66%, mentre sul fronte internazionale è in forte crescita la Germania con quasi 1,2 milioni di presenze (+6,7%), seguita da Benelux, Francia e Svizzera. In forte ripresa la Russia (+32,7%), mentre perdono quota Regno Unito e Austria.