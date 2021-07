Fassino mette a stecchetto la giunta

Riunione fiume a Palazzo Civico. Continuano a mancare 50 milioni. Le idee di Lavolta e Lubatti per aumentare le entrate. Il sindaco: taglio alla spesa di almeno 20 milioni

Cinque ore in confessionale. La squadra di Piero Fassino, impegnata in una riunione di giunta fiume questa mattina, è sempre alla ricerca di 50 milioni per chiudere il bilancio. Il custode delle casse cittadine, Gianguido Passoni è stato chiarissimo: avremo 263 milioni di entrate in meno e non riusciremo a compensarle completamente. Quindi c’è da tagliare la spesa – almeno 20 milioni – ma non è da escludere che il sacrificio possa essere addirittura superiore qualora non si riescano a trovare altre entrate. A gravare sul bilancio complessivo le manovre dei governi Berlusconi (73 milioni) e Monti (28), il trasferimento di gran parte dell’Imu allo Stato (87). In più la regione ha dato una netta sforbiciata ai fondi per l’assistenza per un totale di 15 milioni di euro e 5 sui servizi educativi. A questo funesto scenario si aggiunge che stanno diminuendo sensibilmente anche i rendimenti delle aziende partecipate (Iren potrebbe addirittura non emettere dividendi per il 2011).

Per compensare il Comune aumenterà l’addizionale Irpef, che dovrebbe garantire un introito di circa 40 milioni, ritoccherà significativamente verso l’alto anche l’Imu che dovrebbe garantire tra i 150 e 160 milioni, mentre l’estensione della sosta a pagamento, proposta dall’assessore Claudio Lubatti, potrebbe garantire altri 10 milioni. Ha contribuito alla causa anche l’assessore all’Innovazione Enzo Lavolta, che ha prospettato un intervento sui canoni delle reti telematiche, sempre nell’ottica di racimolare qualche quattrino in più. Altre idee sono ben accette, altrimenti sarà necessario aumentare i tagli alla spesa: in questo caso a rimetterci potrebbero essere i dipendenti con tagli di straordinari, premi produttività e ogni tipo di gratificazioni e prebende.