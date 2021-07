Assessori bloccati in ascensore. Tutti gufano

Quasi mezza giunta regionale vittima di un disservizio nello stabile del gruppo Pdl di via San Francesco d'Assisi. E subito prevale il cinismo: in fondo, una buona occasione per il rimpasto

È stata una mezz’ora a dir poco concitata, tanto è durata l'operazione di “salvataggio” dei quattro assessori della giunta regionale rimasti oggi bloccati in ascensore, al secondo piano dello stabile di via San Francesco d’Assisi, dove si erano recati per partecipare alla riunione del gruppo del Pdl sul bilancio. Protagonisti involontari dell’incidente il titolare di Turismo e Sport Alberto Cirio, il responsabile della Cultura Michele Coppola, quello dell’Ambiente Roberto Ravello e la collega Giovanna Quaglia, cerbero custode delle casse di piazza Castello.

La tensione ha ben presto lasciato il campo al sarcasmo, un tantino cinico, dei consiglieri presenti negli uffici. In fondo, per alcuni sarebbe stato un modo come un altro per risolvere l’annosa questione del rimpasto di giunta, prospettiva agognata da almeno metà della pattuglia berlusconiana di Palazzo Lascaris. Dopo qualche minuto di panico, alla fine, grazie all’intervento degli impiegati del gruppo che, armati di cacciaviti e attrezzi di fortuna, hanno forzato le porte dell’ascensore, i quattro hanno riguadagnato luce e aria. Tutto bene quel che finisce bene, e il rimpasto deve ancora attendere.